La chaîne de valeur de l’alimentation est en profonde mutation. Au cœur de cette transformation, des consommateurs qui veulent manger mieux et différemment en mettant la confiance, la santé, l’environnement et les nouveaux usages au centre de leur expérience alimentaire. Ces attentes sont le fondement même de la thèse « Consumer Centric » de FrenchFood Capital qui s’intéresse à la valeur de marque des PME et ETI du secteur que ce soit dans l’agro-alimentaire, la distribution, les « Novel Foods », la restauration, les enseignes de « Retail » ou les « Food Services ».

FrenchFood Capital est un fonds de Capital Développement indépendant d’une taille cible de 100M€ dont la Société de Gestion de Portefeuille est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (GP-17000005). Il cible les sociétés entre 20M€ et 150M€ de valeur d’entreprise.

Une approche entrepreneuriale et opérationnelle unique au service d’une croissance accélérée.

Le secteur de l’agro-alimentaire, 1er secteur de l’économie française est composé à près de 98% de TPE-PME (moins de 250 salariés). Ces entreprises ne réalisent pourtant que 43% du chiffre d’affaires total du secteur et seulement 33% des exportations.

Fort de ce constat, FrenchFood Capital souhaite accompagner leur développement en France et à l’international pour encourager l’émergence de champions français du « Food ».

Au-delà d’une prise de participation au capital de ces entreprises, le fonds leur apportera un vrai savoir-faire opérationnel pour les aider à croître grâce à l’expérience de ses fondateurs qui partagent tous un profil entrepreneurial et une forte expertise « Food » mais également au vaste réseau sectoriel réuni parmi ses investisseurs.

70M€ ont aujourd’hui été levés auprès de 3 grands groupes d’investisseurs :

des industriels de l’agro-alimentaire

des entrepreneurs et familles du « Food » et du « Retail »

des investisseurs institutionnels tels que Bpifrance, le Crédit Mutuel Arkea, Tikehau et la Banque Populaire Rives de Paris.

Ce réseau engagé mettra à la disposition des participations de FrenchFood Capital les compétences de dirigeants expérimentés et spécialistes du secteur ainsi que les synergies pertinentes pour accélérer leur croissance.

Ces prochains mois, FrenchFood Capital poursuivra sa levée de fonds afin d’atteindre les 100M€ visés d’ici la fin de l’année 2017.

Un premier investissement devrait être annoncé à l’automne 2017.

Une équipe opérationnelle qui bénéficie d’une expérience reconnue dans le « Food »

Laurent PLANTIER - Fondateur

Co-fondateur d’Alain Ducasse Entreprise qu’il a co-dirigé pendant 17 ans, les métiers du « Food » constituent l’ADN de cet entrepreneur, investisseur et passionné par l’univers de la gastronomie et du "bien manger".

#BusinessDevelopment #OpérationsMétier #Gastronomie

Perrine BISMUTH - Fondatrice

Entrepreneur dans l’innovation sociétale, Perrine est dotée d’une forte expertise dans l’alimentation durable, et une expérience confirmée en conseil en stratégie et marketing-communication. Fondatrice de La Deuxième Maison en 2005, agence conseil et communication RSE, qu’elle a cédée en 2013, elle a réalisé tout le cycle entrepreneurial.

#Stratégie #Marketing #AlimentationDurable

Paul MOUTINHO - Fondateur

Partner du fonds Naxicap, Paul a réalisé et suivi, pendant 15 ans, plus de 40 investissements small et mid cap, tels que Paprec, Nuxe ou encore Chateauform’. Il a également accompagné le développement de la société d’investissement dont les actifs sous gestion sont passés de 200M€ à 2Mds€.

#Finance #Stratégie #BusinessDevelopment

Denis HENNEQUIN

Après avoir gravi progressivement tous les échelons depuis le poste de directeur de restaurant, Denis a été PDG France puis Europe de McDonald’s. De 2011 à 2013, il prend la tête du groupe Accor. Son expertise stratégique doublée de son expérience opérationnelle du « Retail », de la franchise et du développement international constituent des atouts majeurs pour l’accompagnement de FrenchFood Capital.

#RetailFood #International #BusinessDevelopment