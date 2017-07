Franck Silvent (44 ans) rejoindra Degroof Petercam France au début du mois de septembre en tant que Managing Partner au sein de l’activité de banque d’investissement (Degroof Petercam Finance). Actuellement Directeur en charge des Finances, de la Stratégie et des Participations du Groupe Caisse des Dépôts (CDC), Franck Silvent a mené depuis près de 20 ans une carrière riche et diversifiée.

Responsable du département chargé du contrôle de gestion et des participations de la CDC au début sa carrière (2002-2005), après quatre années passées à l’Inspection Générale des Finances (1998-2002), Franck Silvent a alors piloté l‘actionnariat d’un grand groupe, aux secteurs d’intervention diversifiés.

Directeur Financier (2005-2009) puis Directeur Général Délégué de la Compagnie des Alpes (2009-2012), Franck Silvent a acquis une expérience aussi bien au niveau du pilotage de la stratégie d’une ETI que de ses fonctions opérationnelles. Il a, à ce titre, orchestré plusieurs opérations de fusions/acquisitions et de financement de cette entreprise cotée de taille moyenne, dont il a accompagné le développement notamment à l’international.

Depuis 2013, Franck Silvent supervise la stratégie du Groupe CDC ainsi que sa politique d’investissement et assure notamment le pilotage de la gestion d’un portefeuille d’actifs financiers et de participations stratégiques de près de 80 milliards d’euros. Dans ce cadre, il participe activement à la définition de la stratégie et à la gouvernance d’entreprises dans des secteurs variés, telles que BPI France (dont il est membre du comité d’investissement), CNP Assurances, La Poste ou Icade par exemple. Il a conduit de nombreuses opérations de fusions/acquisitions et de financement, dans des environnements complexes et variés.

A l’occasion de ce recrutement, François Wohrer, Directeur Général de Degroof Petercam France a déclaré : « L’arrivée de Franck Silvent illustre l’excellente dynamique que connait actuellement Degroof Petercam en France sur ses trois métiers ».

Cyril Kammoun, Responsable des activités de banque d’investissement de Degroof Petercam France a ajouté : « Je me réjouis de l’arrivée de Franck Silvent. Sa fine connaissance de la direction d’une ETI à travers ses années passées à la Compagnie des Alpes combinée à ses 15 ans d’expérience dans les opérations financières de financement et d’investissement font de lui la recrue idéale dans cette période d‘intense développement de notre activité de banque d’affaires. »