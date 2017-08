Francisco Cobos rejoint Amiral Gestion en tant que Directeur Juridique et Chargé de Conformité Senior afin d’accompagner la mutation issue des nouveautés règlementaires (PRIIPS, MIF2, DDA…).

Francisco Cobos est diplômé d’un DESS en droit Bancaire et Financier de l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne. Il dispose de quinze années d’expérience dans le juridique et la conformité. En 1999, Francisco intègre le la Caisse des Dépôts et Consignations en tant que Juriste de Marché au sein du service juridique post-marché. En 2001, il rejoint la Direction Juridique de la filiale spécialisée dans la gestion d’actifs, CDC Ixis Asset Management, comme Juriste Expert - Organismes de Placements Collectifs à Valeurs Mobilières (OPCVM). À partir de 2004, Francisco devient Responsable Juridique chez Rothschild & Cie Gestion, puis, en 2015, Adjoint au Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) et supervise en particulier le contrôle interne de la filiale de multigestion Rothschild HDF IS. Il rejoint Amiral Gestion en 2017 en tant que Directeur Juridique et Chargé de Conformité Senior et apporte son expertise sur deux sujets principaux : le suivi juridique de l’activité liée à l’asset management et le contrôle interne.