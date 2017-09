Generali Investments, principale société de gestion d’actifs du groupe Generali, annonce la nomination de Francesco Martorana au poste de Directeur des investissements à compter du 2 octobre.

Francesco Martorana est entré dans le groupe Generali en novembre 2013 et son dernier poste en date était celui de Responsable de la Gestion actif/passif et de l’Allocation d’actifs stratégique (ALM/SAA) pour les actifs investis en propre. À ce titre, il a également joué un grand rôle dans la définition de la nouvelle stratégie de gestion d’actifs du groupe Generali dévoilée au mois de mai.

Basé à Milan, il sera rattaché au Directeur général Santo Borsellino et dirigera une équipe de 85 professionnels de l’investissement dans les bureaux de Paris, Trieste, Cologne et Milan.

Avant son arrivée chez Generali, Francesco a occupé différents postes dans la gestion d’actifs au sein d’Allianz SE, Deutsche Bank et JPMorgan Bank. Titulaire du CFA et du CAIA, il est diplômé d’une maîtrise de finance de l’Università Commerciale Bocconi de Milan.

Francesco Martorana succède à Anna Khazen, qui, après plus de deux ans au sein de Generali Investments, quitte le Groupe pour poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles.

Anna Maria Reforgiato Recupero rejoint Generali Investments en tant que Responsable des Solutions d’Assurance & Gestion adossée au passif (LDI)

L’équipe Investissements de Generali Investments s’étoffe également avec l’arrivée de Anna Maria Reforgiato Recupero, nommée Responsable des Solutions Assurance & Gestion adossée au passif (LDI) depuis le 18 septembre.

Ce nouveau poste est essentiel dans la nouvelle stratégie de gestion d’actifs de Generali en Europe, qui vise à créer une offre unique et clé-en-main de services de conseil et de gestion pour les investisseurs soumis à des contraintes de passif, tels que les compagnies d’assurance et les fonds de pension.

Anna Maria Reforgiato Recupero apporte à Generali Investments sa grande expérience en investissement, ses dernières fonctions en date étant celles de Directeur exécutif des Dérivés d’actions et de fonds chez Goldman Sachs International, puis Directeur exécutif des Solutions d’Épargne et d’Investissement chez Morgan Stanley. Elle est titulaire d’un Master de Sciences en économie et finance de la London School of Economics.

Basée à Milan, elle sera rattachée au Directeur des Investissements.

Santo Borsellino, Directeur général de Generali Investments, a déclaré : « Ces nominations vont dans le sens d’un renforcement de nos expertises en gestion d’actifs pour l’assurance et solutions adossées au passif, qui joueront un rôle clé dans la future stratégie de croissance de Generali Investments. Je souhaite la bienvenue à Francesco et Anna Maria, mais je tiens également à remercier Anna Khazen pour sa contribution exemplaire à la tête de l’équipe Investissements. »