›  Produit 

Entretien avec Anne Le Borgne et Stéphane Soussan.

Quelle est la philosophie du fonds ?

En 2050, il faudra nourrir 9,7 milliards d’individus alors que les ressources sont déjà fortement sous pression. Notre défi : produire plus, mieux et durablement. Des adaptations sont donc nécessaires chez tous les acteurs de la chaîne alimentaire, en amont comme en aval.

Avec Food For Generations, nous investissons sur l’ensemble de cette chaîne de valeur alimentaire avec une approche durable, grâce à la prise en compte des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance.

En termes d’univers d’investissement, quels secteurs cela recouvre-t-il ?

Chez CPR AM, notre approche originale de l’investissement thématique s’appuie sur une définition large de l’univers d’investissement. L’univers Food For Generations couvre ainsi l’ensemble de la chaîne de valeur alimentaire, du champ à l’assiette à travers 6 secteurs : l’agriculture, l’eau, les produits alimentaires, les boissons, la distribution et les restaurants.

Un tel univers multisectoriel permet d’adapter notre portefeuille à différentes phases de marché et d’exploiter tout le potentiel de croissance de ce thème.

D’un point de vue géographique, cet univers est mondial y compris les marchés émergents. Cette région nous aide à diversifier le portefeuille mais aussi à saisir des opportunités de croissance spécifiques comme l’augmentation de la demande en protéines.

L’approche durable est un des piliers de votre philosophie d’investissement. en quoi consiste-telle ?

Oui, nous l’avons dit : il faut produire plus, mieux, et ce dans le respect de l’environnement, des droits humains et de critères de gouvernance exigeants. Pour ce faire, Food For Generations adopte une approche durable à deux volets, élaborée pour répondre aux spécifi cités de l’univers d’investissement :

1. Nous excluons les valeurs ayant les plus mauvais comportements ou faisant l’objet de fortes controverses au regard de critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Pour cela, nous nous appuyons sur les analystes ESG d’Amundi et deux prestataires externes, références dans le domaine de l’évaluation ESG. Dès lors qu’une valeur est signalée par l’un des trois fournisseurs, elle ne peut intégrer le portefeuille.

2. Nous mettons en oeuvre des mesures d’impact visant à réduire les intensités eau et carbone du portefeuille et maintenir un taux élevé de recyclage des déchets.

Quelles sont les principales caractéristiques de votre univers et les bénéfices de votre approche large ?

Notre univers d’investissement affiche une croissance du chiffre d’affaires et des bénéfices supérieures au MSCI World hors financières avec une meilleure résistance pendant les périodes de crise, comme en 2008-2009. Nous constatons ainsi une performance économique supérieure avec une progression moyenne de 5,7% par an du chiffre d’affaires sur 10 ans, contre +4,8% pour le MSCI World hors financières. Même constat en termes de résultat d’exploitation où l’univers affiche un gain moyen de +6,8% par an, contre +5,8% pour le MSCI World hors Financières. Cela se traduit concrètement en terme de performances : +6,3% de performance annualisée sur la période 2007 - 2017 pour l’univers, contre +3,7% pour le MSCI World.

Enfin, si l’agriculture, l’eau et la restauration sont des secteurs cycliques, les produits alimentaires, la distribution et les boissons sont des secteurs plus défensifs. Cela permet d’adapter l’exposition du fonds selon le cycle de marché.

Quelle est votre allocation actuelle ?

Le portefeuille actuel est composé de 53 titres.

Avec 28% en portefeuille, le secteur des produits alimentaires est le plus représenté. Nos principales convictions se portent sur les valeurs exposées aux grandes tendances de consommation dans les pays développés notamment les produits naturels et bios. Wessanen, société néerlandaise leader des aliments biologiques - connue en France avec la marque Bjorg -, est parmi nos plus fortes convictions.

Dans la restauration, qui représente 19%, nous jouons le développement des plateformes de commandes en ligne avec Just Eat ou Grubhub ainsi que la restauration collective, marché encore très fragmenté qui devrait bénéficier du développement de la sous-traitance. Les leaders Compass, Elior, Aramark , sont quelques exemples de valeurs en qui nous croyons fortement.

A l’inverse, le secteur de la distribution alimentaire est très peu pondéré dans notre allocation actuelle avec seulement 4%. Les acteurs traditionnels subissent la pression non seulement des hard-discounters mais aussi des leaders de la distribution en ligne. Avec le rachat de Whole Foods Market - précurseur de l’alimentation bio aux Etats-Unis

pour une transaction record de 13,7 milliards de dollars, Amazon se renforce dans la distribution de produits frais et pourrait bouleverser le commerce alimentaire.

Pour finir, à qui s’adresse food for generations ?

Food For Generations vise en premier lieu tous les investisseurs disposant d’un horizon d’investissement de 5 ans minimum, souhaitant diversifier leur portefeuille d’investissement en acceptant des périodes de sous-performance à court terme pour bénéficier d’un rendement potentiellement supérieur sur le long terme. Food For Generations s’adresse surtout à tous les investisseurs souhaitant relever le défi alimentaire en soutenant les investissements nécessaires que les entreprises du secteur devront réaliser pour produire et distribuer des aliments en qualité et quantité suffisantes tout en respectant la planète et les êtres vivants.