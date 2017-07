Le niveau historiquement bas des taux oblige les investisseurs à rechercher des alternatives aux fonds monétaires. En présence de taux courts négatifs, ces derniers ne parviennent plus à préserver le capital investi.

Pour espérer obtenir du rendement positif sur des obligations d’émetteurs privés “Investment Grade” de qualité, il faut allonger la duration.

Actuellement, le constat est qu’en investissant sur des obligations d’une durée de vie de trois ans, le rendement moyen obtenu est légèrement positif et le risque de taux reste maîtrisé malgré le spectre de la remontée des taux longs. En outre, ces obligations peuvent devenir éligibles, au bout d’un an, aux placements monétaires ce qui permet une accélération du resserrement des spreads. Il s’agit ici d’un véritable atout technique qui devrait apporter un supplément de performance (cf. schéma).

Pour obtenir de la performance, il est également possible de détenir une poche “High Yield” représentant au maximum 10% de l’actif net. Or, le rendement moyen des obligations “High Yield” détenues en portefeuille atteint 0,42% (données recueillies le 26/06/17), un rendement relativement élevé, à comparer avec le rendement moyen brut global de ce portefeuille qui ressort à 0,15% (données recueillies le 26/06/17). Pour autant, des solutions existent aussi pour les investisseurs souhaitant s’exposer aux obligations de court terme, tout en se couvrant entièrement du risque de taux et sans se positionner, même faiblement, sur le compartiment « High Yield ».

Dans un contexte de reprise globale de l’économie européenne, la persistance d’un taux Eonia négatif doit inciter les investisseurs à se tourner davantage vers le marché du crédit “Investment Grade” de court terme comme alternative aux placements monétaires