Foncière des Régions annonce avoir signé pour 287M€ (143 M€ pdg) de cessions et promesses de vente portant sur des actifs commerces en France. Le groupe poursuit ainsi son recentrage stratégique sur ses activités core que sont les Bureaux en France et en Italie, l’Hôtellerie en Europe et le Résidentiel en Allemagne.

Ces accords portent sur la vente de 287M€ d’actifs de commerces loués à Quick (81 actifs pour 264M€) et Jardiland (5 actifs pour 23M€). Foncière des Régions arbitre ainsi une part significative de ses actifs non stratégiques, avec notamment la totalité du portefeuille Quick vendue ou sous promesse.

Ces nouvelles cessions, venant s’ajouter aux 949M€ (601M€ pdg) de ventes déjà sécurisées depuis le début de l’année, permettent à Foncière des Régions de franchir une nouvelle étape significative dans son objectif de recentrage stratégique sur ses quatre métiers qu’elle déploie au cœur des grandes métropoles européennes.