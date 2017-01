Marchés des Capitaux

L’augmentation de capital donnera lieu à l’émission de 5 076 786 actions nouvelles. Le prix de souscription a été fixé à 78,79 € par action, proche des ANR à fin juin 2016 (70,7 € Triple Net EPRA et 82,4 € EPRA) et en décote de 4,7% sur le cours de bourse à la clôture, le 9 janvier.

Cette augmentation de capital consacre le positionnement de Foncière des Régions, opérateur européen de référence doté de plateformes locales expertes en Bureaux France, Bureaux Italie, Résidentiel allemand et Hôtels.

Après une année 2016 particulièrement dynamique (1,4 Md€ d’investissements et 800 M€ de cessions part du groupe à fin septembre), Foncière des Régions se donne comme ambition pour 2017 de poursuivre sa croissance sur ses différents marchés. Cette opération est ainsi destinée à financer les besoins généraux du groupe, y compris les projets d’acquisition, notamment du portefeuille d’hôtels en Espagne (pour 270 M€ part du groupe), ainsi que le pipeline de développement européen, dont près de 700 M€ étaient engagés à fin juin 2016.

Au travers du délai de priorité, du placement privé et de l’offre au public pris dans leur ensemble, l’augmentation de capital a fait l’objet d’une forte demande et a été sursouscrite de multiples fois.

Dans le cadre du délai de priorité, les actionnaires de la Société ont souscrit un total de 2 703 140 actions nouvelles, soit 53.2% du montant total de l’augmentation de capital. Dans le cadre du délai de priorité et/ou du placement privé, Delfin SARL, ACM Vie et PREDICA, parmi les principaux actionnaires du groupe, ont participé à l’opération à hauteur de 187 M€ et respectivement souscrit à 1 784 375, 253 839 et 339 552 actions nouvelles.

Après l’augmentation de capital de 2015 (255 M€) et le renforcement dans l’hôtellerie en 2016 via une OPE sur Foncière des Murs (pour 113 M€ de fonds propres), Foncière des Régions peut à nouveau compter sur le soutien de ses actionnaires pour financer sa croissance et poursuivre l’amélioration de la qualité de son patrimoine, aux côtés de programmes réguliers de cessions. Cette opération conforte Foncière des Régions dans son ambition et sa capacité à accompagner ses partenaires dans leur stratégie immobilière, tout en adaptant son patrimoine aux besoins des clients et des marchés.