L’ensemble forestier constitue une surface totale de 60ha 56a 99ca. La forêt se situe dans la grande région forestière « Livradois-Forez », près de Clermont-Ferrand, à une altitude comprise entre 700m et 1000m. Le climat est de type montagnard et se caractérise par une pluviométrie variant de 700mm à 1000 mm avec une température moyenne annuelle avoisinant les 8°C.

Plus de 90% des 60 hectares est constitué de sapin de Vancouver, Epicea commun et de Sapin pectiné de grande et moyenne circonférence. Le sous-sol porte des sols bruns forestiers avec des zones bien pourvues en argiles et à bonne capacité de rétention d’eau ce qui convient bien à des essences forestières telles que l’épicea commun, le douglas ou le sapin pectiné.

La forêt est constituée en grande partie de futaies régulières résineuses âgées d’environ 30 ans d’épicéa, de sapin pectiné ou de sapin de Vancouver avec une densité d’environ 900 tiges/ha pour un diamètre d’environ 25/30 à 1m30. La sylviculture ayant été insuffisante dans cette partie de la forêt, il va être nécessaire d’effectuer des coupes rapidement afin d’éclaircir le peuplement pour permettre aux plus belles tiges de se développer dans les meilleures conditions. Il est également envisagé d’irrégulariser le peuplement pour permettre une diversification des classes d’âges et envisager une régénération naturelle des parcelles.

Une place de dépôt a d’ailleurs récemment été mise en place afin de faciliter la sortie du bois de la parcelle et son stockage Le reste de la forêt est constituée de futaie irrégulière résineuse de sapin pectiné avec une plus forte représentation des gros bois. Le caractère irrégulier de cette partie de la forêt va permettre de pratiquer des coupes plus fréquemment sans pour autant détériorer l’équilibre écologique de la forêt. Les quelques parcelles de feuillue et de taillis sont adaptées à la production de bois de chauffage.

Un investissement durable

L’investissement dans Foncière Forestière est un placement qui allie perspectives économiques, responsabilité écologique et réduction d’impôt. Pour mémoire, les souscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 décembre. Toute souscription ouvre droit, au choix, à une réduction de 18% sur l’impôt sur le revenu ou bien une réduction de 50% sur le futur IFI 2018.

Avec cette nouvelle acquisition, Foncière Forestière et GFF Vatel gèrent désormais 1645,5 ha de forêts répartis au travers de 5 massifs. La forêt de Chastel en Haute-Loire, permet au groupe Vatel de répartir sa présence sur le territoire.