Le Crédit Mutuel Arkéa annonce une prise de participation à hauteur de 2 M€ au capital de Fluo. Créée en 2013, la Fintech a pour objectif d’améliorer significativement le parcours client des assurés : elle leur apporte notamment une solution fluide et simple pour optimiser leurs différents contrats d’assurances (le meilleur prix pour une couverture optimale). Cette opération permet à Fluo d’accélérer le développement de son application et de ses APIs.

Près de 60 % des assurés ne connaissent pas l’étendue de la couverture de leurs assurances.

Un pourcentage élevé lié au manque de transparence et de clarté des contrats des assureurs envers les assurés, qui se traduit par une faible satisfaction des clients, et de potentielles pertes de revenus.

Fluo réconcilie les particuliers avec l’assurance

Forts de ces constats, et dans l’objectif de regagner la confiance des assurés, Jehan de Castet et Laurent Foisset, co-fondateurs, ont imaginé et développé l’application Fluo.

Son principe est simple : via une application mobile, Fluo propose une analyse détaillée de la totalité des contrats d’assurance d’un foyer - auto, habitation et santé - et une comparaison point par point par rapport aux meilleures offres du marché.

Parce qu’elle détecte les doublons et apporte la certitude d’être assuré en fonction de ses besoins, l’application permet d’optimiser significativement son budget assurance, tout en profitant d’une meilleure couverture. Grâce à Fluo, un utilisateur économise en moyenne 500 € / an.

Fluo a également développé une offre BtoB. La Fintech propose à ses différents partenaires des solutions technologiques intégrées au parcours client, qui augmentent sensiblement la souscription d’assurance.

Début 2017, l’application a été téléchargée par plus de 70 000 particuliers, convertis en 2 500 utilisateurs actifs par mois.

Une levée de fonds pour accélérer son développement

Cette levée de fonds marque le lancement d’une nouvelle phase de croissance et d’innovation pour Fluo, qui va notamment renforcer son équipe R&D.

Fluo, qui exploite actuellement cinq segments du marché de l’assurance (voyages, sports d’hiver, automobile, maison et santé), envisage d’étendre son offre à l’assurance emprunteur et prévoyance, ainsi qu’au domaine des couvertures professionnelles.

Les partenaires BtoB pourront utiliser l’ensemble des solutions proposées par Fluo, via ses APIs, pour améliorer substantiellement l’expérience « client » de ses utilisateurs et profiter à plein des opportunités offertes par les nouvelles réglementations.

Par ailleurs, de nouveaux services utilisant l’intelligence artificielle et les chatbots vont être développés.

Le Crédit Mutuel Arkéa confirme, avec cette opération, sa détermination à promouvoir et accompagner les nouveaux usages au travers de solutions simples, innovantes et créatrices de valeur pour l’ensemble de ses clients.

Pour Jehan de Castet, Président et co-fondateur de Fluo : « Fluo est la première Fintech Européenne qui apporte une réponse concrète au besoin de transparence de l’assurance. Les nouvelles technologies développées par Fluo permettent de démontrer que la transparence est non seulement bénéfique aux consommateurs, qui comprennent mieux ce qu’ils achètent, mais aussi aux assureurs qui vendent alors plus d’assurances. Le Crédit Mutuel Arkéa est un acteur unique dans l’écosystème Fintech : nous développerons ensemble des synergies et nous accélérerons nos innovations technologiques pour le plus grand bénéfice de nos partenaires et de nos utilisateurs ».

Laurent Foisset, Associé co-fondateur de Fluo ajoute : « La mise en place de ce partenariat ouvre de nouvelles perspectives dans l’innovation dans le secteur de l’assurance. L’amélioration de l’expérience utilisateurs est au cœur de la création de Fluo et nous sommes très heureux de collaborer avec des équipes ambitieuses animées par la volonté de faire bouger l’industrie. Le Crédit Mutuel Arkéa est un partenaire Fintech hors pair et nous permettra de déployer nos innovations alliant le meilleur du digital et de l’expertise métier, en favorisant les meilleures pratiques de la profession ».

Pour Dominique Andro, Directeur général délégué du Crédit Mutuel Arkéa « Nous sommes très heureux d’accompagner l’équipe expérimentée de Fluo dans cette nouvelle étape de son développement. L’expérience que Fluo propose à ses utilisateurs est totalement alignée avec notre engagement client : plus de transparence, plus de simplicité et de personnalisation, dans un parcours digitalisé et fluide. Par ailleurs, son positionnement B to B est particulièrement adapté à la mise en œuvre de synergies avec notre groupe. Cette opération s’inscrit en pleine cohérence avec notre plan stratégique Arkéa 2020. ».

Bruno Rousset, Président Directeur Général d’Evolem commente : « Nous sommes très heureux de contribuer au développement de Fluo et de prendre part à ce projet qui va définitivement porter l’assurance vers le haut. Nous partageons avec l’équipe dirigeante l’ambition et la nécessité d’apporter aux assurés des solutions nouvelles qui s’inscrivent dans une démarche simple et transparente. »