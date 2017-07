Olivier Jourdan, Directeur Associé de Persona Courtage, analyse les multiples raisons de cette hausse des prix :

Un Indice de Tension Immobilière en hausse

Après un certain attentisme durant les élections en raison de l’incertitude et d’une crainte de la montée des taux, on observe une ruée des acquéreurs sur les biens. En effet, malgré une légère hausse des taux en début d’année (sur un niveau historiquement bas), ils sont restés bas. Les ménages ayant en partie repris confiance après l’élection présidentielle, on assiste aujourd’hui à un goulot d’étranglement avec un nombre d’acquéreurs bien supérieur au nombre de vendeurs.

Des taux restés bas malgré une légère remontée en début d’année

L’année 2016 avait été marquée par des taux exceptionnellement bas. Malgré une légère remontée en début d’année, ces taux sont restés à des niveaux attractifs (1.5% en moyenne). Les emprunteurs sont donc encouragés à contracter un crédit, ce qui dope la demande et donc les prix de l’immobilier.

Le mois de juin est le mois d’or de l’immobilier

Chaque année, le mois de juin est propice aux achats immobiliers. En effet, les acquéreurs passent à l’acte avant l’été pour être parés pour la rentrée du mois de septembre.