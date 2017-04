First State annonce la création d’une nouvelle équipe High Yield, qui vient renforcer les capacités mondiales de la société dans l’obligataire. L’ajout de cette nouvelle équipe reflète la stratégie de First State de continuer d’élargir son activité obligataire mondiale, afin d’être en mesure d’offrir à ses clients existants et potentiels un accès aux meilleurs points de vue et recommandations dans cet univers d’investissement.

Basée à New York, l’équipe High Yield, composée de cinq professionnels de l’investissement, prendra en charge la gestion de portefeuilles d’obligations d’entreprise de catégorie spéculative. Elle collaborera étroitement avec les équipes obligataires existantes de First State aux États-Unis, en Asie et dans la zone EMEA, en échangeant notamment des stratégies d’investissement via notre plateforme technologique interne : l’Investment Opinion Network (« ION »). Les équipes en charge des autres expertises de la plateforme obligataire mondiale de First State bénéficieront d’un accès immédiat aux nouvelles stratégies et recherches, dans l’intérêt de leurs clients.

Matt Philo, responsable du High Yield et gérant principal, a rejoint First State en mai 2016 et s’est attaché depuis à s’entourer d’une équipe d’experts de grande qualité. Auparavant, Matt occupait la fonction d’Executive Managing Director/Head of High Yield au sein de MacKay Shields LLC, où il gérait plus de 22 milliards USD d’encours.

La nouvelle équipe accueillera Michael Elkins (ex Avenue Capital) et Jason Epstein (précédemment Managing Director de Oak Hill Advisors), qui ont tous deux rejoint First State en septembre 2016.

À propos de la nouvelle équipe High Yield, Paul Griffiths, CIO Fixed Income and Multi Asset Solutions de First State, a déclaré : « La création de cette équipe High Yield à New York permet de renforcer une fois de plus les capacités obligataires mondiales de First State et d’accroître notre expertise en recherche interne et gestion de portefeuilles. L’arrivée de Matt Philo, et plus globalement de l’équipe, illustre notre engagement à recruter les meilleurs profils du secteur, au niveau des exigences de nos clients. »