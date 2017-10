›  Interview 

Next-Finance : Pouvez vous nous dresser un panorama des pratiques ISR et ESG en France et en Europe ?

Fiona Reynolds : L’Europe a vraiment ouvert la voie à des pratiques d’investissement responsables. Les pays en Scandinavie, par exemple, ont examiné les problèmes ESG depuis un certain nombre d’années, avant que la plupart d’entre nous ne commencent à parler de ces facteurs. Un récent sondage mené par Schroders a révélé que les investisseurs institutionnels en Europe sont nettement plus avancés en ce qui concerne l’adoption de pratiques d’investissement ESG par rapport à leurs homologues aux États-Unis. En Europe, 58 % des investisseurs des fonds de pension considèrent déjà l’ESG comme une considération importante, nettement supérieure aux 21 % relevés aux États-Unis. En outre, seulement 14 % des investisseurs des fonds de pension en Europe ne pensent pas que l’ESG sera important, mais ce chiffre s’élève à 53 % pour les investisseurs aux États-Unis.

Pourquoi et comment la recherche extra-financière prend de l’importance chez les gestionnaires de portefeuille ?

L’investissement responsable est une approche de l’investissement qui reconnaît explicitement la pertinence pour l’investisseur des facteurs ESG et la santé et la stabilité à long terme du marché dans son ensemble. Les critères ESG sont de plus en plus reconnus comme étant importants pour les résultats financiers à long terme. L’étude de l’ESG est particulièrement importante pour évaluer les risques du portefeuille, ainsi que pour identifier de nouvelles opportunités. D’autres considérations convainquent également les entreprises d’aborder les questions ESG plus explicitement. Les changements climatiques, l’attention accrue portée au travail des enfants et les problèmes de gouvernance tels que l’évitement de l’impôt incitent les investisseurs et les entreprises à se concentrer davantage sur les critères ESG.

Quid de la règlementation autour de l’ISR avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte et l’article 173 ?

En France, la principale innovation dans le cadre réglementaire juridique est l’article 173 de la loi de transition de l’énergie de France d’août 2015. Les propriétaires d’actifs et les gestionnaires d’actifs sont maintenant tenus de divulguer des informations sur leur gestion des risques liés au climat et, plus largement, sur l’intégration des paramètres ESG dans leurs politiques d’investissement. Ce règlement est clairement un pas en avant, et la France est le premier pays à introduire ces exigences de divulgation. Le PRI croit que les décideurs ont un rôle essentiel à jouer pour faire avancer les investissements responsables, c’est la raison pour laquelle nous avons accueilli favorablement cette initiative du gouvernement français.

Qu’en est-il aujourd’hui de la décarbonisation des portefeuilles ? Quels exemples à nous donner ?

Les investisseurs sont de plus en plus préoccupés par l’exposition élevée au carbone dans leurs portefeuilles. Un nombre croissant de fonds de pension à travers le monde ont décidé de se départir totalement ou partiellement des entreprises qui génèrent des revenus provenant du pétrole, du gaz et du charbon. L’année dernière, le fonds souverain de Norvège, le plus important au monde, a exclus 52 entreprises liées au charbon, conformément aux nouvelles directives éthiques qui l’empêchent d’investir dans de tels groupes.

Bien que certains signataires du PRI se sont retirés des énergies fossiles, d’autres ont décidé de s’engager auprès des entreprises, en pensant influencer leur comportement. En s’engageant avec les entreprises, ces investisseurs peuvent les encourager à transférer leur capital vers les énergies renouvelables et les instruments financiers verts tels que les obligations vertes.

Nous sommes très favorables à la décarbonisation et à l’accord de Paris, le PRI a lancé le mandat de carbone de Montréal en 2014. Il s’agit d’investisseurs qui mesurent l’empreinte carbone de leurs portefeuilles pour comprendre réellement leur exposition au carbone. Nous avions 120 investisseurs qui ont signé ce document, ce qui représente une empreinte de carbone d’une valeur de 10 000 milliards de dollars, ce qui est fantastique. Vous ne pouvez pas décider quoi faire si vous ne l’avez pas mesuré pour savoir où vous en êtes.

Quelles mesures prendre pour accélérer le développement de l’ISR dans le portefeuille des investisseurs ?

Nous entendons toujours beaucoup d’arguments de la part des investisseurs selon lesquels les facteurs ESG ont un impact négatif sur les rendements. Mais les études prouvent le contraire. Au cours de la dernière décennie, l’idée que la durabilité a permis de diminuer les rendements a été régulièrement érodée par de nombreuses études, y compris celles réalisées par Arabesque Asset Management, Harvard, MSCI et d’autres qui montrent que sur le long terme l’ESG permet d’égaler les benchmarks de marché. Une partie de ce développement est la prise de conscience que les investisseurs de toutes les catégories d’actifs ont vu les avantages de l’utilisation de ESG afin de gérer une nouvelle définition de leurs risques, jetant ainsi les bases de rendements financiers plus robustes. Mais il est clair que plus d’éducation est nécessaire. Nous avons également besoin de plus d’investisseurs pour continuer de faire pression sur les décideurs et les organismes de réglementation afin de faire progresser les stratégies d’investissement durable.