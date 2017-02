Financière Fonds Privés signe avec WAYCOM une belle réussite qui a permis à ses investisseurs individuels de doubler leur investissement. Rentré chez Financière Fonds Privés avec un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros, Waycom l’a fait croître pour atteindre plus de 12 millions d’euros.

Créée en 2000, WAYCOM est un opérateur Télécom et Hébergeur spécialisé dans les solutions de Cloud Computing, connexions réseaux, communications unifiées et infogérance pour les entreprises mono-sites et multi-sites. Sa capacité d’innovation et ses offres dédiées font de WAYCOM un acteur privilégié des directions informatiques et des entreprises du retail. L’ambition du groupe est de proposer des solutions personnalisées basées sur les dernières innovations éprouvées par son centre de R&D, afin d’accompagner les entreprises dans leur transformation numérique.

L’offre de WAYCOM se décompose en trois lignes de services :

WAYCOM propose des services d’infogérance et d’hébergement utilisant les nouvelles technologies de la virtualisation

WAYCOM INTERNATIONAL propose des solutions IP (Internet Protocol) pour optimiser les systèmes d’information des entreprises, des PME aux grands comptes

WAYCOM RETAIL propose dans une offre intégrée toute une série de services modulaires pour les magasins organisés en chaine afin de piloter l’ensemble des flux métier entre les centres de ventes et les sièges sociaux (monétique, data, téléphonie, surveillance, internet, vidéo, connectivité).

« Notre expansion nécessitait un financement. Avec Financière Fonds Privés, nous avons trouvé une aide précieuse et un financement de notre plan de développement. Grâce à Financière Fonds Privés j’ai eu la possibilité d’être en contact direct avec les investisseurs et de pouvoir compter sur des hommes d‘expérience. » commente Roland Jhean, PDG et fondateur de WAYCOM.

Financière Fonds Privés a accompagné WAYCOM durant toute la durée de l’investissement. Une belle réussite qui a permis à ses investisseurs individuels de doubler leur mise.

Depuis 2008, Financière Fonds Privés a choisi 25 entreprises prometteuses dans lesquelles ont investi ses clients. Des sociétés sélectionnées sur leurs perspectives de valorisation à terme et la qualité de leurs dirigeants (entreprises jeunes ou startups, dynamiques et innovantes). Depuis sa création, Financière Fonds Privés compte plus de 200 investisseurs privés qui ont investi 60 millions d’euros au total pour des tickets allant de 50 000 à plus d’un million d’euros.