Thierry Bernard, Président Directeur Général du Groupe CHRYSO, rappelle « qu’au cours des trois dernières années, le groupe a amorcé une réelle transformation en renforçant notamment sa présence sur des régions émergentes, par l’acquisition d’entreprises locales à forte croissance ou la création de nouvelles filiales :

Sri Lanka en novembre 2014, acquisition de Concrete Solutions Technologies devenue CHRYSO Lanka Pvt Ltd ;

Algérie en novembre 2014, création de CHRYSO Hydipco ;

Kenya en mai 2015, création de CHRYSO Eastern Africa ;

Suède en juillet 2015, acquisition de Betongkemi AB devenue CHRYSO Nordic AB ;

Qatar en décembre 2015, acquisition de Corrotech Qatar devenue CHRYSO Gulf ;

Philippines en avril 2016, acquisition de Philprime Global Corporation ;

Et enfin la double acquisition en France de Moderne Méthode et Béton Academy, en novembre 2016, permettant de créer une offre unique en son genre pour les bétons décoratifs, qui comprend un centre de formation diplômant sur les techniques de mise en œuvre, ainsi qu’une offre de systèmes complets et innovants destinés aux marchés des bétons neufs et de la rénovation. »

En parallèle, CHRYSO a modernisé et complété son dispositif industriel, en construisant de nouvelles unités au Royaume-Uni et en Algérie, ainsi qu’un troisième site en Turquie à Adana. Par ailleurs, une très forte attention est restée portée sur l’innovation avec la mise sur le marché de nouvelles technologies de pointe comme le superplastifiant pour béton CHRYSO®Optima 1000 et l’activateur ciment CHRYSO®AMA EL série 100, afin d’apporter toujours plus de valeur ajoutée aux matériaux des clients.

« Fort d’une présence géographique élargie et d’un portefeuille de technologies de pointe, CHRYSO a participé à des réalisations d’exception et des chantiers prestigieux partout à travers le monde : la Route du Littoral sur l’île de La Réunion, le Sultan Yavuz Selim Bridge à Istanbul, le Grand Paris, et bien d’autres encore. »

Thierry Bernard conclut : « Nous sommes heureux de pouvoir continuer à développer notre ambitieuse stratégie de leadership mondial avec l’appui de Cinven. »