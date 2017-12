Investment Banking

Faurecia, l’un des principaux équipementiers automobiles mondiaux, annonce avoir investi dans la start-up américaine Alsentis afin d’enrichir son expertise technologique dans le domaine des surfaces intelligentes.

Spécialisée dans les capteurs capacitifs et les interfaces homme-machine (HMI), Alsentis conçoit des solutions offrant une expérience haptique aussi unique que fiable et intégrant des nouveaux matériaux et des géométries complexes. Les solutions d’Alsentis sont actuellement en cours de production dans l’industrie automobile.

David Weill, Vice-président Marketing et Développement de Faurecia Interiors, déclare : « Fort de nos récentes prises de participation dans Canatu et Tactotek [1], nous disposons à présent d’un écosystème unique nous permettant de maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur des surfaces intelligentes. Avec l’intégration de différentes technologies, nous sommes aujourd’hui en mesure de créer une nouvelle expérience HMI à bord des véhicules. ».

Justin Teitt, Directeur Général d’Alsentis ajoute : « Nous sommes ravis de collaborer avec Faurecia et d’aborder une nouvelle étape dans le domaine des voitures intelligentes et connectées. Nous allons travailler main dans la main pour exploiter tout le potentiel des interfaces homme-machine embarquées. ».

Cet investissement est réalisé par Faurecia Ventures. Sa mission est de compléter la stratégie d’innovation de Faurecia en identifiant, incubant et investissant en amont dans des innovations, pour apporter au Groupe un atout stratégique et créer de la valeur à long terme. Les axes d’investissement couvrent les deux axes stratégiques du Groupe : Smart Life on Board (la vie à bord intuitive) et Sustainable Mobility (la mobilité durable).