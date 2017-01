Fairfuel permet de professionnaliser ses achats de carburants, de gagner du temps et de l’argent grâce à la maîtrise de paramètres essentiels à la détermination des prix. Par ailleurs, Fairfuel a su convaincre de nombreux partenaires pétroliers de participer à la plateforme. C’est pour eux un canal de vente complémentaire et un outil d’optimisation logistique.

La Compagnie des Cartes Carburant, filiale du groupe EDENRED, détient aujourd’hui 34 % du capital de Fairfuel Sas.

« L’entrée au capital de La compagnie des Cartes Carburant s’accompagne de l’apport des moyens humains et financiers qui nous manquaient pour assurer notre développement », explique Philippe Auquière, Président de Fairfuel. « Ces moyens supplémentaires vont nous permettre de promouvoir efficacement la plateforme auprès des professionnels et d’en faire un outil incontournable pour l’optimisation de leurs achats de carburants et combustibles ».

La Compagnie des Cartes Carburant assurera le développement commercial et marketing de Fairfuel, qui passera par des synergies avec ses propres offres de cartes carburant et autres solutions liées à la mobilité professionnelle ainsi que celles de ses partenaires. La Compagnie des Cartes Carburant ne cesse de se développer et, après les clients TPE/artisans, s’étend désormais aux segments des grandes flottes. En tant que revendeur de cartes carburant de groupes pétroliers tels que SHELL, ENI, EFR et émetteur de la carte Carburant Pro INTERMARCHE, La Compagnie des Cartes Carburant gère aujourd’hui un portefeuille de plusieurs dizaines de milliers de clients professionnels.

« La prise de participation au capital de Fairfuel vient appuyer les actions déjà enclenchées de La Compagnie des Cartes Carburant dans l’accompagnement et l’apport de solutions complémentaires à nos clients, notamment aux transporteurs, auxquels nous allons proposer prochainement notre nouvelle offre carte carburant Intermarché Truck. L’offre de Fairfuel, qui concerne majoritairement l’achat en gros de carburant pour les flottes d’entreprise, le transport et la logistique, complète parfaitement notre offre de cartes carburant », déclare Guillaume Beneito, Président de La Compagnie des Cartes Carburant.