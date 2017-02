Ce nouveau tour de table permet à FAMOCO de répondre à une demande grandissante à l’international de solutions transactionnelles dans les domaines du paiement, du transport, de la smart city ainsi que dans la transformation digitale en mobilité des grands groupes.

La société technologique a vu sa croissance accélérer fortement en 2016, portée par sa solution de sécurisation des transactions sur terminal mobile, combinant un terminal sécurisé sur base Android et une plateforme de gestion de flotte d’appareils mobiles. FAMOCO a pour ambition de doubler de taille avec plus de 50 recrutements prévus cette année et prépare l’ouverture de nouveaux bureaux en Europe, Moyen-Orient, Afrique, USA et Asie. Déjà présente en Inde, FAMOCO va renforcer ses équipes sur ce marché incontournable de la digitalisation de la transaction.

Avec plus de 100 000 terminaux FAMOCO déployés en seulement 2 ½ ans de commercialisation et dans plus de 30 pays, FAMOCO est un incontournable dans la transformation digitale de la transaction. A titre d’exemple, FAMOCO fournit le premier terminal Alipay aux commerçants en France pour permettre aux touristes chinois de payer avec leur application Alipay.

"Cette levée de fonds confirme la dynamique dans laquelle nous nous inscrivons. Depuis la création de FAMOCO avec Nicolas Berbigier, mon associé, nous avons permis à un grand nombre de solutions très disruptives dans le domaine du paiement, de la smart city et du mobile workforce de se déployer à grande échelle." déclare Lionel Baraban, co-fondateur et CEO de FAMOCO.

"Idinvest se réjouit d’accompagner une équipe d’entrepreneurs expérimentés, dans le développement de FAMOCO. Financer la croissance internationale de cette startup, développant une solide technologie et opérant sur un marché colossal, s’inscrit naturellement dans la stratégie d’investissement d’Idinvest" indique Pierre-Edouard Berion, Investment Director, Idinvest Partners.

"Cette prise de participation est une deuxième étape logique, elle vient renforcer notre partenariat industriel avec FAMOCO qui nous accompagne déjà dans le déploiement d’Orange Money en Afrique. Elle traduit notre volonté d’accompagner la transformation digitale de nos clients entreprises avec des solutions innovantes, et de soutenir le développement de FAMOCO à l’international" explique Pierre Louette, Directeur Général Délégué d’Orange et Président d’Orange Digital Ventures.

"FAMOCO, avec ses solutions transactionnelles légères et sécurisées, se positionne au cœur de la transformation digitale de grands groupes comme SNCF aujourd’hui. Nouvelles mobilités, contrôle billettique, digitalisation de la maintenance, les possibilités de développement sont immenses" indique Benoît Tiers, Directeur Général e.SNCF.

"Après avoir participé en juin 2015 à la première levée de fonds de 4M€ via le Fonds Ambition Numérique géré pour le compte du Programme d’Investissements d’Avenir, Bpifrance renouvelle sa confiance à FAMOCO en accompagnant cette nouvelle levée de fonds. FAMOCO illustre bien la capacité de Bpifrance à accompagner le développement des startups. Outre l’accompagnement financier, l’entreprise bénéficie du programme Scale up du HUB Bpifrance et a également participé à Impact USA (ex UBI I/O), programme d’immersion au cœur du principal écosystème de la tech mondiale." analyse Véronique Jacq, Directrice du pôle investissement numérique chez Bpifrance.