Gestion de Patrimoine

Le projet « ibis Budget Bilbao » consiste à acquérir un immeuble en plein centre de Bilbao, le détruire partiellement afin de créer un hôtel de 149 chambres et 30 places de parking sous enseigne du groupe Accorhotels. L’hôtel sera situé à proximité du musée Guggenheim et du centre-ville de Bilbao. Il est destiné à une clientèle business et de loisirs.

L’investissement réalisé à Malaga consiste à acquérir un terrain situé en face de la gare de Malaga pour y construire un hôtel économique sous enseigne de 146 chambres, 30 places de parking et un local commercial de 300m2.

À travers ces investissements, Extendam entend renforcer son ancrage en Europe et plus particulièrement sur la Péninsule Ibérique. « Nous avons déjà investi dans une vingtaine d’actifs hôteliers à Madrid, Barcelone, Alicante, Porto notamment » souligne Matthieu Dracs, Directeur Général chez Extendam. Et Anna Cohen, Responsable d’Investissement, d’ajouter « cette opération est réalisée avec un partenaire, C.H.S, spécialiste de l’hôtellerie locale. Nous aimons nous entourer de partenaires de qualité, également co-investisseurs dans nos opérations, afin de diversifier les risques au sein de notre portefeuille et de garantir un alignement total des intérêts entre toutes les parties prenantes. »

L’hôtellerie européenne, le cœur d’expertise d’Extendam

Extendam est un acteur reconnu du Private Equity en Europe. Avec 600 millions d’euros d’encours sous gestion et 24 collaborateurs, Extendam a développé une expertise reconnue dans le secteur de l’hôtellerie européenne. La société détient 145 hôtels en portefeuille, soit plus de 10 000 chambres. La stratégie d’investissement est simple, inchangée depuis l’origine : acquérir ou créer des hôtels (murs et fonds) à des emplacements premiums (centre-ville de grandes agglomérations européennes) avec un positionnement business/corporate.