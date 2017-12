Ce fonds, dont la période de souscription a été clôturée par anticipation, investira dans des biens immobiliers situés à des emplacements de première qualité, principalement à Lisbonne. La stratégie d’investissement est simple : sélectionner des opérations destinées à un public large d’acheteurs, aussi bien portugais qu’étrangers.

Extendam dispose d’une forte expertise d’investissement sur ce secteur puisqu’elle a déjà participé au financement de 20 programmes immobiliers (dont 6 à Lisbonne) au cours des 5 dernières années, soit plus de 30 000 m2 déployés à ce jour dans le résidentiel.

Ce fonds se positionne comme une offre alternative et complémentaire aux offres disponibles en gestion immobilière ou financière et qui, par ailleurs, dispose d’une fiscalité allégée.

Pourquoi Extendam investit dans l’immobilier résidentiel au Portugal ?

Après 9 ans de crise, le marché immobilier portugais redémarre grâce à une forte reprise de l’économie et de bons fondamentaux annonciateurs d’une croissance pérenne et durable.

« Pour nous, tous les indicateurs économiques sont au vert : les prévisions de croissance de l’économie portugaise ont été revues à la hausse en avril dernier et devraient atteindre +1.8% en 2017, le déficit public du pays a atteint +2% en 2016 et l’équilibre budgétaire total est attendu à l’horizon 2020. De plus, les banques et les compagnies d’assurance ont été assainies et projettent même de mettre en ventes les stocks immobiliers inscrits à leur bilan, une aubaine pour nous ! » souligne Christine Royer, Responsable des investissements immobiliers chez Extendam.

Aux vues de l’engouement de certains investisseurs pour ce type de fonds, de nouvelles offres d’investissement devraient bientôt voir le jour.