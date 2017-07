Groupe hôtelier renommé, Paris Inn Group représente à ce jour plus de 2 000 chambres réparties sur 32 hôtels.

Fondée en 2005, la société est présente depuis 4 générations au sein du marché parisien. Extendam accompagne Paris Inn Group dans sa stratégie de développement afin de déployer plus largement la nouvelle marque de boutique hôtels de luxe qu’elle a créé : Maison Albar Hotel. Plusieurs ouvertures d’hôtels sous cette enseigne seront annoncées en 2018.

Maison Albar Hotel propose des établissements 5 étoiles de 50 à 100 chambres, à l’ambiance design, intime et personnelle, où le chic français décomplexé se conjugue avec l’empreinte culturelle du lieu. Tous les établissements associent tradition et haute technologie, patrimoine et design. Maison Albar Hotel plonge ainsi ses hôtes dans un univers chaque fois singulier, en s’associant avec des artistes, designers, artisans contemporains et de grandes familles françaises illustres dans le secteur du tourisme (Famille Rostang dans la gastronomie, Famille Poiroux dans le bien-être).

Dans le cadre de cette stratégie, Extendam investit aux côtés du groupe dans le développement de 2 établissements de très grande qualité :

Le 4ème hôtel Maison Albar naîtra fin 2018 à Paris

Non loin de l’Opéra Garnier, Bourse et Grands Boulevards le 4ème hôtel Maison Albar naîtra fin 2018 à Paris. Sa localisation exceptionnelle lui permettra d’attirer tant une clientèle d’affaires que de tourisme. Son offre proposera un spa et des parties communes adaptées aux exigences de la clientèle internationale à l’image du dernier né de la marque, l’hôtel Maison Albar Paris Céline, rue du Pont Neuf. L’hôtel a récemment été récompensé par l’obtention de l’Award « Du meilleur complexe hôtelier touristique » de l’année au MIPIM 2017 de Cannes, devant les plus grands groupes hôteliers internationaux.

L’Hôtel Imperator à Nîmes

Véritable institution à Nîmes, l’Hôtel Imperator est un établissement art déco, composé de 60 chambres. Il sera entièrement rénové afin de permettre sa montée en gamme et devenir un hôtel 5 étoiles proposant un restaurant gastronomique, un spa, une belle piscine extérieure et un renouvellement des séjours familiaux par la création de villas adaptées aux séjours longs. La marque veut capitaliser sur l’héritage culturel de l’hôtel dans une ville au patrimoine historique riche. L’hôtel s’inscrira au cœur même d’un axe stratégique de la marque dans le sud de la France entre la Côte d’Azur et le grand Sud-Ouest.