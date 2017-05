Expensya traite actuellement des dizaines de milliers de notes de frais chaque semaine dans le monde, et ne compte pas s’arrêter là. Cette levée de fonds permettra ainsi d’intensifier son pôle Recherche & Développement, de renforcer ses équipes commerciales et d’accroître sa stratégie de déploiement international.

« Cette augmentation de capital va nous permettre de continuer d’investir dans des technologies de transformation numérique, d’archivage et de traitement permettant de rendre intelligentes les notes de frais » explique Karim Jouini, co-fondateur de la start-up. « Nous allons également intensifier le recrutement de nouvelles forces commerciales pour répondre au mieux aux besoins de nos clients et déployer notre stratégie à l’international » ajoute Karim Jouini.

Expensya possède des bureaux à Paris, Berlin et Tunis et commercialise sa solution dans 22 pays en Europe de l’Ouest, aux Etats-Unis, au Brésil, en Afrique du Sud, en Tunisie, à Singapour, au Maroc, et à Hong Kong.

Des technologies de numérisation et d’archivage des frais professionnels

Fondée en 2014 par Karim Jouini, Expensya a développé une solution intelligente pour permettre aux professionnels de gérer plus simplement leurs notes de frais et ainsi répondre à la problématique de la mobilité et de l’automatisation des dépenses. En se basant sur le machine learning, l’application Expensya intègre des technologies de numérisation, d’archivage et de traitement intelligent. La start-up traite actuellement plus d’un million d’euros de notes de frais chaque semaine.

A partir d’un simple reçu papier, e-mail ou PDF, l’application permet de prendre une photo et d’extraire en 2 secondes la date, la nature de l’opération, le TTC et la TVA. Elle gère également toute la chaîne de transmission jusqu’aux services en charge de la comptabilité dans l’entreprise. Par ailleurs, la technologie développée par Expensya permet la gestion des indemnités kilométriques, un flux d’approbation complet et une comptabilité fluidifiée grâce à son intégration dans plusieurs ERP (Enterprise Resource Planning). A l’heure actuelle, Expensya traite une photo pour ses clients toutes les 10 secondes.

Répondre aux besoins des PME et des grandes entreprises

La start-up possède dans son portefeuille clients des entreprises de 0 à 20 000 salariés, avec des grands noms tels que Viseo, Elior Group, TLD, ou encore Tecsidel. Enfin, Expensya permet aux cabinets d’expertise comptable tels que Grant Thornton, de proposer sa solution à leurs clients. L’abonnement mensuel proposé démarre à 5 euros par mois et par personne, et est annualisé pour les grands comptes.