Il est encore possible d’obtenir un crédit immobilier à 1,10% sur 20 ans

CREDIXIA peut négocier pour des clients dits « très haut de gamme », un taux exceptionnellement bas à 1,10 % sur 20 ans. Pour cela, il faut montrer un certain nombre d’atouts dont les banques raffolent, c’est-à-dire un niveau de revenus important ; un apport personnel d’au moins 20% ; l’acceptation de contreparties comme par exemple la domiciliation des salaires dans la nouvelle banque. Si en plus, l’emprunteur place tout ou partie de son épargne disponible sur les livres de la banque, il aura toutes les chances d’obtenir une très belle décote de taux. Les banques s’arrachent ce type de profil, elles feront tout pour le séduire.

Après un mois de mai plutôt stable, les taux du mois de juin 2017 sont légèrement en hausse. Cela n’a rien d’étonnant, conjoncturellement, les taux augmentent toujours avant la période des congés d’été. Néanmoins, il ne faut pas être alarmistes pour autant. Les hausses de taux n’excèdent pas + 0,15 pts. De plus, CREDIXIA reste fidèle aux valeurs qu’elle prône depuis 1999 en proposant une offre totalement gratuite et transparente pour les emprunteurs : 0€ frais de dossier bancaire et 0€ courtage [1].

Pourquoi passer par un courtier ?

En raison du volume de prêts apportés aux banques, le courtier traite directement avec les pôles immobiliers des banques et bénéficient de conditions tarifaires préférentielles. Décrocher un taux privilégié n’est pas tout, le courtier se charge de négocier les options liées au crédit comme la délégation d’assurance, le report d’échéance, le transfert de prêt, l’exonération des indemnités de remboursement anticipé, la garantie, les frais de dossier [2], etc… « Un emprunt vous engage sur de nombreuses années alors mettez toutes les chances de votre côté dès sa recherche » conclut Estelle LAURENT, Responsable de la Communication de CREDIXIA.