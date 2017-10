La SCPI Eurovalys réalise un nouvel investissement situé à Mörfelden-Walldorf à proximité de l’aéroport de Francfort.

L’immeuble a été construit en 1999. Il propose 2 606 m² à la location, répartis sur 3 étages. Il dispose de 45 parkings.

Siège historique de la société Subito, l’actif a été acquis dans le cadre d’un sale-and-lease-back. Il est entièrement loué pour une durée ferme de 10 ans. Leader sur son marché, la société conseille et développe des logiciels destinés à la gestion des crédits et des dettes pour les établissements financiers. Créée en 1990, elle réalise un chiffre d’affaires de plus de 18 M€ et emploie plus de 160 salariés en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

Cet immeuble constitue le sixième actif d’Eurovalys. Il est une opportunité intéressante pour l’accroissement de la collecte avec cette entreprise leader sur son marché.

La 7ème acquisition est en cours de finalisation. Il s’agit d’un immeuble de bureaux dans la ville d’Essen, acquis dans le cadre d’un sale-and-lease-back avec un leader allemand du secteur de l’énergie. Le montant d’investissement est de 6,5 millions d’euros acte en main.

Ces deux acquisitions montrent la volonté de la SCPI Eurovalys de s’inscrire au plus près de l’économie allemande dans une stratégie de partenariat de long terme.