Innovation

L’indice Euronext® Family Business se compose d’entreprises cotées sur les segments A, B, C d’Euronext et sur Alternext. Les sociétés éligibles répondent aux critères de définition des entreprises familiales, tels que déterminés par Euronext, sans contrainte de taille ou de secteur :

la ou les personnes physiques qui ont créé l’entreprise, ou la ou les personnes physiques qui ont acquis le capital de l’entreprise, ou bien leurs conjoints, parents ou enfants ou les héritiers directs de leurs enfants exerçant une influence notable sur le contrôle du groupe ;

au moins un représentant de la famille ou de la parentèle participe formellement à la gouvernance de l’entreprise ;

si le contrôle est assuré par une génération nouvelle ou s’il existe une intention manifeste d’assurer une transmission.

Cet indice comprend 30 entreprises cotées sur le compartiment A, 30 entreprises cotées sur le compartiment B, 30 entreprises cotées sur le compartiment C ou sur Alternext.

Les critères de sélection reposent sur la liquidité (80 % des valeurs les plus liquides dans chaque catégorie) et la capitalisation boursière. Les règles complètes de l’indice sont disponibles sur le site internet d’Euronext.

En tant qu’administrateur de l’indice, Euronext est en charge de veiller au bon respect des règles régissant la composition de l’indice et procèdera aux révisions périodiques. Euronext publiera les résultats de chaque révision.

Le lancement de cet indice s’inscrit dans le cadre des initiatives lancées par Euronext à destination des entreprises familiales le 24 janvier dernier, dans l’objectif de renforcer l’accompagnement et d’assurer la promotion des entreprises familiales sur les marchés financiers. Ces initiatives incluent notamment la mise en place d’un programme d’accompagnement européen dénommé FamilyShare, s’adressant aux entreprises familiales non cotées avec un projet de croissance pouvant nécessiter un recours aux marchés par émissions d’actions ou de dette, et la mise en place d’un programme de couverture en analyse financière pour les PME-ETI familiales cotées sur les marchés d’Euronext, en partenariat avec Morningstar.

Euronext compte aujourd’hui 216 entreprises familiales cotées sur ses marchés, soit une capitalisation boursière totale de 852 milliards d’euros, dont 157 PME-ETI représentant une capitalisation boursière cumulée de 31 milliards d’euros.