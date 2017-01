Créé à Paris en 2002, Eulerian Technologies est aujourd’hui un des éditeurs SaaS leaders en matière de web analytics et DMP avec la plateforme la plus complète pour permettre d’opérer un marketing totalement data-driven : de la collecte des data online et offline (Data Collection Platform) à l’analyse des différents leviers marketing (Data Decision Platform) pour aboutir à l’activation de ces data via la DMP (Data Management Platform) pour des campagnes marketing optimisées. La plateforme propriétaire Eulerian Technologies est le fruit d’une expertise unique qui représente environ 100 années-hommes de développement.

Avec 50 collaborateurs répartis entre la France, l’Espagne et plus récemment le Canada, Eulerian Technologies accompagne plus de 130 clients dans 35 pays. Parmi ses clients, de nombreux grands noms du commerce offline et online, dont Voyages-SNCF.com, Celio, SFR, 3 Suisses, Fnac, Sarenza, PMU, Brandalley, E-Leclerc, Galeries Lafayette, Photobox, Warner Bros, Melia Hotels International, Loto-Québec, Tourisme Montréal… Des solutions Eulerian Technologies, ils apprécient notamment la capacité de collecte de data la plus granulaire du marché et l’hébergement ultra-sécurisé de ces données en Europe (pour le marché européen) via une infrastructure dédiée et propriétaire de plus de 500 serveurs.

Eulerian Technologies a notamment été reconnue en octobre 2016 comme « Vendor to watch » dans le célèbre classement de Gartner, le Magic Quadrant for Digital Marketing Analytics, aux côtés des plus grands acteurs mondiaux du secteur.

Les fonds financeront l’accélération de la croissance organique avec notamment un renforcement significatif des efforts R&D et des équipes dédiées au support des clients qu’Eulerian Technologies entend accompagner sur des problématiques de plus en plus critiques. Par ailleurs, Eulerian Technologies mettra en place une organisation internationale plus complète pour répondre localement aux besoins de ses clients.

Emmanuel Brunet, CEO d’Eulerian Technologies, précise : « Nous sommes à une étape charnière de notre développement et de l’évolution de notre marché. Cette opération valide notre vision de plateforme unique CDP (Customer Data Platform) et va nous permettre de soutenir notre obsession d’excellence sur des besoins qui deviennent réellement cruciaux pour nos clients. Nos enjeux sont énormes ; notre priorité demeure de continuer à offrir les produits technologiques les plus aboutis, les plus innovants et les plus sécurisés du marché tout en aidant nos clients à rendre leur usage plus large et plus ROI-ste. Le soutien financier et l’expérience d’ISAI nous donnent les moyens d’aborder cette nouvelle phase de développement avec la plus grande ambition. Nous sommes ravis d’accueillir Olivier Mathiot au Conseil d’Administration. Son expérience et sa vision du marketing digital seront d’une grande aide au développement de la société. »

Pierre Martini, Directeur général d’ISAI Gestion : « Nous sommes enchantés de nous associer à Eulerian Technologies que nous suivons depuis très longtemps, dans un secteur adtech-martech où notre expertise est reconnue. L’opération que nous avons bouclée donne à Eulerian Technologies les marges de manœuvre nécessaires pour investir agressivement. Nous sommes convaincus que le phénomène DMP n’en est qu’à ses débuts et la matérialisation de cas d’usage par la plateforme Eulerian a fini de nous convaincre du potentiel énorme de ce marché. »

A l’occasion de cette opération, Olivier Mathiot (co-fondateur et CEO PriceMinister) et Paul Strachman (ISAI New-York) rejoignent le conseil d’administration. Paul va notamment aider la société dans le développement de ses activités sur le continent Nord-Américain.

Olivier Mathiot conclut : « J’ai la conviction, en tant qu’acteur et observateur du web marketing depuis de nombreuses années, que nous ne sommes qu’au début cette nouvelle ère de la data intégrée. On parle de DMP depuis longtemps mais la maturité des équipes et des technologies commence seulement, et le marché est en train de basculer. L’intérêt d’Eulerian Technologies est de proposer la totalité de la chaîne tout au long du parcours client : du calcul analytique d’attribution des canaux marketing en amont, jusqu’à la gestion des data centrées sur les utilisateurs en aval. »