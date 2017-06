Cette étude propose un nouveau modèle de croissance pour l’avenir qui permettra aux intervenants de l’industrie financière : 1) de faire face à la concurrence ; 2) d’aligner la technologie sur leur ambition ; et 3) de cultiver la puissance de l’asset intelligence.

Selon l’étude, deux tiers (66 %) des 507 gestionnaires d’actifs et investisseurs institutionnels interrogés dans le monde pensent qu’il devient de plus en plus difficile d’atteindre les objectifs de croissance dans l’environnement de marché actuel.

On notera que les participants européens se disent plus préoccupés par les réglementations relatives au risque de liquidité : 40 % d’entre eux jugent qu’il s’agit de l’un des trois premiers risques menaçant la croissance, tandis que 43 % des répondants d’Amérique du Nord considèrent que l’attention réglementaire sur les frais d’investissement est le principal risque pour la croissance, et 41 % des répondants en Asie-Pacifique jugent que les perspectives politiques sur les principaux marchés constituent le risque prédominant. Cependant, à l’échelle mondiale, seule une minorité des participants pense disposer de la stratégie, du modèle opérationnel et de l’infrastructure technologique adéquats pour atteindre leur plein potentiel de croissance compte tenu de ces circonstances.

La numérisation demeure une priorité pour relever le défi de la croissance car elle présente le potentiel de rationaliser les opérations, de créer des gains de productivité et d’optimiser la performance et la gestion du risque. Toutefois, les institutions financières ont du mal à rester dans la course face à l’accélération du changement. Ainsi, seuls 43 % des répondants déclarent qu’ils adaptent leurs technologies suffisamment vite pour soutenir les besoins de croissance de leur activité.

Dans ce contexte, State Street a défini les grandes lignes d’un nouveau modèle de croissance pour l’avenir. D’après ce modèle, les institutions devraient accorder la priorité aux axes de développement suivants :

1) Faire face à la concurrence

a. Consolider les opérations pour mieux rivaliser sur le plan des coûts et des capacités

b. Externaliser pour concentrer les efforts sur la différentiation

c. Co-investir avec d’autres entités pour accéder à de nouvelles opportunités

2) Aligner la technologie sur l’ambition

a. Procéder à des acquisitions pour importer l’innovation

b. Intégrer les systèmes pour une vue d’ensemble de la performance et du risque

c. Développer la distribution grâce aux outils mobiles et robotiques

3) Cultiver la puissance de l’asset intelligence

a. Allier l’intelligence numérique avancée à l’expérience et aux connaissances humaines

b. Développer de nouvelles compétences pour les employés

c. Incorporer une culture favorable au changement

Jeff Conway, Président-Directeur Général EMEA chez State Street a déclaré : « Au cours des 225 dernières années, nous avons constamment démontré notre capacité à évoluer. C’est cela qui, depuis nos débuts en tant que banque maritime, nous a permis de devenir l’un des plus grands prestataires de services financiers dans le monde. Nous pensons que le secteur financier se trouve à l’aube d’une nouvelle ère numérique. Dans un monde où les données constituent la nouvelle monnaie d’échange, l’intervention de l’analyse des données dans la gestion d’actifs changera la manière dont les institutions atteindront leurs objectifs d’investissement et répondront à leurs besoins de gestion du risque. »

D’ici la fin de l’année, State Street prévoit également de lancer un nouvel outil de benchmarking qui permettra à ses clients de se situer par rapport aux résultats de l’étude et de mesurer leur degré de préparation pour l’avenir par rapport à leurs concurrents.