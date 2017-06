1ère levée de fonds réussie pour Estimeo

Fondé en janvier 2017 par Florian Bercault et Adrien Fenech, Estimeo a ouvert sa plateforme de notation permettant aux entrepreneurs de mieux se connaître, d’analyser leur état d’avancement et par conséquent d’accélérer leur mise en relation avec des investisseurs potentiels. L’objectif d’Estimeo est de réconcilier deux mondes : le monde du capital investissement et le monde du numérique, en apportant la puissance de la donnée au monde de l’investissement pour faciliter le travail de sourcing des start-ups et d’identification des facteurs clés de succès.

Estimeo vient de boucler une 1ère levée de fonds de 105 000 € auprès de plusieurs business angels français, de français basés à l’étranger et d’investisseurs étrangers dont notamment : Anne-Sophie Alitch, Consultante en Développement Personnel et en Stratégie basée à Londres ; Charles Baldet, franco-britannique, CEO de BeCrowd, agrégateur de projets de crowdfunding ; Rémi Demersseman, CEO de l’Oikosystème, écosystème qui favorise l’émergence des acteurs de l’économie positive ; Alexander Paterson, franco-suédois, CEO de Fidensus, société de développement d’entreprise et investissements ; Jean-Viry Babel, CEO du Groupe xRapid et président de French Square, 1er réseau d’entrepreneurs et investisseurs francophones à Londres ; Bill Young, américain et CEO de xRapid-Environment. Ces fonds vont permettre à la fintech d’accélérer son développement notamment à l’international et d’enrichir les fonctionnalités déjà proposées aux startups et aux investisseurs.

Ouverture de la plateforme aux investisseurs

Après l’ouverture de Estimeo aux start-ups fin mars, la plateforme biface s’ouvre désormais aux investisseurs. Fonds de capital-risque, grands groupes, Business Angels, plateformes de crowdequity peuvent dès à présent utiliser Estimeo comme un outil de pré-identification sur mesure des start-ups. C’est à partir de leur espace personnel que les investisseurs abonnés à la plateforme peuvent accéder à une palette d’outils 100% numériques pour un screening et sourcing efficace, mais aussi pour obtenir toutes les analyses préliminaires.

Présentation du Comité d’Experts d’Estimeo

Estimeo se dote d’un Comité d’Experts qui réunit différentes personnalités activement impliquées dans le monde économique, académique, scientifique ou entrepreneurial :

Joël Courtois - Directeur d’EPITA

En 1990, Joël Courtois obtient un doctorat de l’université Paris 6 et participe à la création des laboratoires de recherche de l’ISEP. Il a pris la direction de l’EPITA en 1997.

Maud Bailly - Chief Digital Officer @ AccorHotels

Après plusieurs années à la SNCF et un passage à Matignon (cabinet de Manuel Valls), Maud Bailly prend la direction digitale du groupe AccorHotels, un poste qui lui ouvre également les portes du comité exécutif.

Elian Carsenat - Data Scientist & Fondateur @ Namsor

Ingénieur ENSIIE/INRIA, a commencé sa carrière à la banque JP Morgan en 1997. En 2012, Elian a conçu le logiciel NamSor, un algorithme socio linguistique pour l’analyse du ’Big Data’ et la cartographie des réseaux d’affaires internationaux.

Marieke Flament – Directrice Générale pour l’Europe @ Circle

Auparavant vice-présidente EMOA chez Hotels.com, consultante senior au BCG, et analyste financière chez LVMH, Marieke est la Directrice Générale Europe de Circle, une fintech utilisant la technologie blockchain pour disrupter le secteur financier et les systèmes de paiement.