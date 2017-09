Elmlinger Patrimoine Conseil (EPC) est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, suivi fiscal et protection sociale, créé en 2003 par Sonia Elmlinger, également co-présidente de la Chambre des conseillers en gestion de patrimoine pour la région Ile de France-Paris.

Avec l’acquisition d’EPC, Equance entend poursuivre la croissance du groupe à Paris avec un portefeuille qui atteint désormais près de 1000 clients sur la capitale. « Nous nous félicitons de notre rapprochement avec le cabinet EPC et de notre collaboration avec sa fondatrice et gérante Sonia Elmlinger. Cette opération s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance : elle nous permettra d’asseoir notre présence sur Paris mais aussi de développer nos activités et de les étendre dans le domaine de la protection sociale du dirigeant d’entreprise », déclare Olivier Grenon-Andrieu, président d’Equance.

Côté EPC, le rapprochement avec une société comme Equance, qui compte 100 collaborateurs, une présence dans 48 pays et des clients répartis dans 91 pays, représente une belle opportunité de développement pour ce cabinet indépendant. « La règlementation évolue tellement vite qu’il est difficile pour un cabinet unipersonnel de suivre le rythme. Avec plus de 500 contrats à gérer, il devenait nécessaire pour moi de m’adosser à un grand groupe, comme Equance, qui prend en charge le suivi et la mise en conformité réglementaire », confirme Sonia Elmlinger.

L’historique comme le portefeuille des anciens clients d’EPC sont désormais intégrés au back office d’Equance, baptisé « SaveTime », qui permet une gestion automatisée et dématérialisée des processus administratifs. « Libérée des contraintes administratives, je vais pouvoir me consacrer pleinement à ce qui est l’essence même de mon métier : la relation client et la dimension conseil. Je vais aussi pouvoir libérer du temps pour le développement commercial », conclut Sonia Elmlinger. Pour accompagner le développement du cabinet parisien, Equance prévoit d’ailleurs le recrutement de deux commerciaux d’ici à la fin de l’année.