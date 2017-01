Opération menée par ISAI et Go Capital, avec West Web Valley, InnoEnergy, 50 Partners et les partenaires bancaires historiques.

Energiency, le logiciel SaaS leader du machine learning pour économiser l’énergie, souhaite accélérer l’intelligence énergétique au coeur de l’industrie 4.0. Fondé en 2013 par Arnaud Legrand, et accompagné depuis 2014 par les accélérateurs 50 Partners et InnoEnergy, Energiency est le premier logiciel à intégrer la puissance du cloud et de l’intelligence artificielle pour analyser en continu les données issues de compteurs intelligents et identifier de nouveaux gisements d’économies d’énergie dans l’industrie. La technologie d’Energiency est déjà déployée chez plusieurs grands industriels européens et asiatiques des secteurs de l’agroalimentaire, de la chimie, du papier et de l’automobile. Cette première levée avec des fonds leaders du SaaS (ISAI) et des cleantech (Go Capital) permettra d’accélérer la croissance de l’entreprise en France et à l’étranger. West Web Valley (qui réalise ici son premier investissement), et les actionnaires historiques InnoEnergy et 50 Partners, participent également à l’opération, ainsi que Bpifrance et les partenaires bancaires historiques d’Energiency.

Arnaud Legrand, CEO fondateur d’Energiency : « L’intelligence artificielle n’en est qu’à ses débuts, mais son potentiel au service du climat et de la maîtrise de l’énergie est énorme. Les industriels investissent aujourd’hui massivement dans les capteurs connectés et l’internet des objets industriel, mais leurs données sont encore largement sous exploitées faute d’outils adaptés. »

Thierry Vandewalle, Venture Partner chez ISAI : « Nous croyons beaucoup à l’intégration des nouvelles technologies dans l’industrie (industry 4.0). Ce sont d’excellents leviers pour générer de nouveaux gisements de compétitivité, sans forcément nécessiter d’investissements massifs. Arnaud et son équipe nous ont convaincus que la proposition de valeur d’Energiency est très pertinente sur ce marché prometteur. »

Bertrand Distinguin, Venture Partner chez Go Capital : « La transition énergétique n’est plus une option dans les pays industrialisés. Energiency dispose d’une technologie de pointe pour adresser cet important marché, avec de réelles barrières concurrentielles à l’entrée. C’est un atout pour gérer sa forte croissance, notamment à l’international. » Charles Cabillic, Président de West Web Valley : « Nous sommes très fiers de réaliser notre premier investissement avec Energiency, et d’appuyer avec nos moyens humains, techniques et financiers l’accélération de cette pépite bretonne. »