Dans un environnement de marché marqué par la poursuite du QE de la BCE tout au long de l’année, l’Agence France Trésor continuera en 2017 à adapter ses modalités d’émissions aux évolutions du marché. Afin de maintenir la plus grande liquidité possible sur l’ensemble de sa courbe, l’AFT poursuivra sa politique d’ajustement de ses émissions en fonction de la demande exprimée au cours de l’année par les investisseurs.

D’ores et déjà, 2017 s’annonce comme une année placée sous le signe de l’innovation, au cours de laquelle la France émettra une obligation verte - comme annoncé conjointement par Ségolène Royal et Michel Sapin en septembre 2016.

Sous réserve de conditions de marché favorables, l’AFT lancera ainsi par syndication cette OAT verte de maturité longue pour une taille de référence (voir encadré).

Par ailleurs, l’AFT procèdera à l’émission d’une nouvelle souche de référence de maturité février 2020, soit une obligation de référence à 2 ans de maturité longue en phase avec la demande observée sur les marchés. Le lancement d’un titre équivalent en 2016 a été très bien accueilli par les investisseurs et a permis de répondre à une demande marquée par un contexte de taux courts négatifs. L’AFT procèdera par ailleurs à l’émission d’une ou deux nouvelles souches de référence sur la zone 5 ans et de deux nouvelles souches de référence à 10 ans. L’AFT étudiera également, en lien avec les Spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT), les perspectives d’émission par syndication d’une nouvelle ligne à 30 ans en fonction des conditions de marché. Le programme de financement prévoit que les émissions d’obligations indexées, tant sur l’inflation française qu’européenne, représenteront comme les années précédentes « environ 10 % des émissions à moyen et long terme ».

L’AFT procédera à l’émission d’une nouvelle obligation de référence à 10 ans indexée sur l’inflation française (OATi). Sauf concrétisation d’une très forte demande dès 2017, la création d’une nouvelle obligation de référence à 10 ans indexée sur l’inflation européenne (OAT€i) est plutôt envisagée pour l’année 2018.

Toutes les obligations créées continueront d’être abondées afin de garantir leur liquidité par un encours suffisant.