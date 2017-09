Une activité de levée de fonds soutenue

Capzanine a une activité de levée de fonds soutenue. À date, sur les 12 derniers mois, Capzanine a levé 1,4 Md€ [1] : 350 M€ pour l’activité Sponsorless ; 750 M€ pour l’activité Private Debt et plus de 300 M€ pour l’activité Artemid.

Au premier semestre 2017, le montant des actifs sous gestion est de 2,3 Mds€. Et sur les 12 derniers mois (S1 2017 vs S1 2016) les actifs sous gestion ont progressé de +100%.

Le premier semestre a été actif :

19 opérations ont été réalisées :

Investissements Sponsorless : Pierre Guerin, Geomedia, European Homes, Fitness Park, Novomed, MCA Investissements Private Debt : ECF, Smile, Marle, Elivie, In’Tech Medical, Nexeya, Entrepose et Tessi Investissements Artemid : Groupe GPS, Comexposium, Viasphère, Buffalo Grill et Star’s Service

330 M€ ont été investis : 80 M€ en Sponsorless, 200 M€ en Private Debt, 50 M€ en Artemid

9 cessions totales et 5 refinancements ont été réalisés par les équipes de Capzanine :

En Sponsorless : 1 cession (Direct Medica) et 2 refinancements (Star’s Service, Compagnie de Vichy)

En Private Debt : 5 cessions (Findis, Cleor, Prosol, ECF, Nexeya et Alvest) et 1 refinancement (Evernex)

Artemid a réalisé 2 cessions (Lebronze Alloys, Elitech) et 2 refinancements (Socotec, Sermeta)

Pour accompagner le développement des activités de Capzanine, les équipes d’investissement ont été renforcées avec le recrutement de 4 nouveaux collaborateurs dont 3 pour le bureau de Paris et 1 pour le bureau de Madrid. Capzanine compte 24 investisseurs aujourd’hui, ils seront une trentaine à la fin 2018.

Depuis la création de Capzanine en 2004, les équipes - qui se distinguent par un esprit entrepreneurial fort au service des PME - ont investi dans 150 entreprises, tous secteurs confondus. Elles ont développé une expertise particulière dans les entreprises fortement créatrices de valeur, dans les secteurs d’excellence de l’économie française tels que : la santé (Elivie, Marle, Acteon..), l’agroalimentaire (Cérélia, Pierre Guérin, Solina, Bénédicta), la technologie (Questel, Geomedia, Talan, GroupeSeLoger.com...) et les services (5àSec, Oui Care, Fitness Park...).

Capzanine accompagne les entreprises de son portefeuille dans la gestion des grands enjeux stratégiques à venir : digitalisation, ruptures technologiques, etc. Elle favorise la création de leaders internationaux en s’appuyant sur son bureau en Espagne (ouvert en 2015) et sur les réseaux d’Eurazeo à l’étranger : Chine, Etats-Unis, Brésil.

Au second semestre 2017 Capzanine souhaite poursuivre son développement en France et en Europe

Le second semestre 2017 sera marqué par la poursuite des levées de fonds. Mais également par le renforcement des équipes en France et en Europe :

arrivée d’un nouveau Directeur Associé, Jean-Marc Fiamma, dédié au fonds Private Debt, en septembre 2017

ouverture d’un bureau en Allemagne (Munich) dirigé par Bertram Schütz en septembre 2017

arrivée d’un Directeur Associé dédié au fonds Sponsorless en novembre 2017

ouverture prochaine d’un bureau en Italie (Milan)

Capzanine travaille également à l’élargissement de sa gamme de produits dédiée au financement des PME/ETI.

Pour Laurent Bénard, directeur général de Capzanine : « le premier semestre 2017 confirme le dynamisme de notre développement, qui se poursuit sur le deuxième semestre. Capzanine dispose de bases solides pour consolider sa position de spécialiste de l’investissement privé en France au service des PME/ETI et se développer en Europe avec l’ouverture de nos bureaux en Allemagne et prochainement en Italie ».

Pour Christophe Karvelis-Senn, président de Capzanine : « Capzanine est un des rares acteurs du marché à proposer aux PME/ETI du financement haut de bilan, majoritaire, minoritaire et obligataire. L’année 2017 conforte le rôle majeur de Capzanine dans l’accompagnement de PME et ETI fortement créatrices de valeur en France et en Europe. Notre objectif est que les financements hors France représentent 30% de nos financements dans les 3 ans ».