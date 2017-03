Emergence Actions II est le deuxième compartiment Actions lancé par Emergence depuis sa création en 2012. Il a vocation à lever 300 millions d’euros auprès des grands investisseurs institutionnels français et internationaux. Les capitaux levés seront confiés à des sociétés de gestion entrepreneuriales de plus de 3 ans, en fort développement, implantées en France ou souhaitant s’y installer afin de déployer leurs stratégies d’investissement sur les actions européennes.

Les fonds des sociétés sélectionnées recevront entre 30 et 50 millions pour accélérer leur développement. Emergence Actions II vise un 1er closing en mai 2017 et un 2ème closing en janvier 2018.

« L’ambition d’Emergence Actions II est de poursuivre le lien avec les grands investisseurs institutionnels de la Place qui ont déjà participé au succès d’Emergence Actions I et d’élargir ce cercle. Par notre action collective nous souhaitons continuer à renforcer la visibilité et la collecte de capitaux des sociétés de gestion sélectionnées auprès des investisseurs internationaux. » déclare Alain Leclair, Président d’Emergence.

A l’heure du Brexit et de la recherche d’un passeport européen, Emergence est une initiative unique et concrète qui peut contribuer à la relocalisation des activités sur le continent et à la mise en avant des atouts de la Place de de Paris. Emergence est également un acteur engagé pour la consolidation de l’industrie de la gestion en France.

Le nouveau millésime Actions II va sélectionner les gestions entrepreneuriales agréées par l’AMF les plus prometteuses et les faire croître en leur apportant, non seulement des capitaux supplémentaires à gérer, mais aussi une visibilité accrue grâce au « Label Emergence » attribué par les investisseurs institutionnels membres de son Comité d’investissement.

L’objectif est d’être un tremplin pour les aider à passer au stade d’ETI de la gestion, et dépasser le seuil du milliard d’euros nécessaire à leur développement international.

Emergence Actions II complète Actions I qui arrive prochainement au terme de sa période d’investissement et qui a fait la preuve de sa performance :

Depuis 2012 ce fonds a levé 200 millions d’euros auprès de 15 des plus grands investisseurs institutionnels français [2] qui ont été intégralement investis dans 6 sociétés de gestion [3].

Les encours totaux des sociétés de gestion sélectionnées ont doublé entre 2012 et fin 2016.

Sur les deux dernières années [4], le fonds Emergence Actions surperforme son indice de référence (MSCI Europe Net Return EUR) de 2,49% [5]. Une part significative de cette surperformance provient de la participation à la croissance des sociétés de gestion sélectionnées via un partage des revenus pouvant s’étendre sur 8 ans.

« Le dynamisme entrepreneurial dans la gestion d’actifs française constitue une véritable richesse pour le rayonnement de la Place de Paris. En France, sur environ 450 sociétés de gestion entrepreneuriales (un record en Europe), 170 offrent des fonds actions européennes dont l’encours moyen est de 230 millions d’euros. Cela offre un vaste gisement diversifié et riche de talents, notamment dans des stratégies innovantes et performantes. Une trentaine de dossiers sont d’ores et déjà en cours d’analyse par NewAlpha pour le compartiment Actions II d’Emergence. Les premiers investissements sont prévus avant l’été 2017 » précise Antoine Rolland, Président du Directoire de NewAlpha.