Une palette complète de réponses aux besoins de financements des entreprises

L’opération vise à constituer un champion du financement de la croissance des entreprises européennes, avec une forte expertise sur le segment des PME-ETI. Le nouveau groupe sera capable de proposer des solutions d’investissement à la fois en fonds propres, quasi fonds propres et dettes, offrant aux PME-ETI une palette complète de réponses à leurs besoins de financement.

En cumulé, Eiffel Investment Group et Alto Invest ont déjà financé en fonds propres plus de 200 PME-ETI françaises et européennes, cotées et non cotées, et plusieurs milliers en dette.

Pour Antoine Valdès, Président d’Alto Invest et Jean-François Paumelle, Directeur Général Délégué, « pouvoir proposer une gamme complète de financements aux PME européennes, allant des fonds propres à la dette, sera un formidable vecteur d’accélération de notre croissance commune. »

De nouveaux bénéfices clients et de fortes synergies

Ce rapprochement va permettre aux clients et partenaires du nouveau groupe de bénéficier d’une gamme élargie d’expertises de gestion et de solutions d’investissement, allant des actions aux obligations, et axée autour du savoir-faire commun des deux équipes : l’investissement dans les entreprises européennes. Guillaume Panié, directeur en charge du développement d’Eiffel Investment Group, souligne que « la combinaison de nos expertises de gestion et nos capacités d’origination nous permettra de renforcer encore notre capacité à innover et à proposer à nos clients des stratégies d’investissement à forte valeur ajoutée. »

Un nouveau groupe au positionnement marqué

Fort d’une taille critique représentant désormais plus d’un milliard d’euros sous gestion, de fonds propres importants (100 millions d’euros), d’un actionnariat de long terme associant les équipes et IMPALA (le groupe industriel de Jacques Veyrat) et de 40 professionnels talentueux, le nouveau groupe a l’ambition et les moyens de croître fortement dans les années à venir.

La transaction, qui est soumise à l’accord préalable de l’Autorité des Marchés Financiers, prendra la forme d’une acquisition par Eiffel Investment Group de 100% du capital d’Alto Invest. L’objectif est qu’elle soit finalisée au second trimestre 2017.

Elle se fera sans aucune discontinuité pour les clients et les sociétés financées. Tous les fondateurs, les dirigeants et les équipes des deux sociétés s’engageront activement dans le développement du nouveau groupe.

Fabrice Dumonteil, président d’Eiffel Investment Group, conclut : « Nous nous réjouissons de constituer un champion européen doté d’un ADN affirmé dans le financement des entreprises et de l’économie réelle, d’une équipe talentueuse, et d’une forte capacité de croissance, au bénéfice de nos clients et des PMEETI. »