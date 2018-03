Le fonds a souscrit à une émission obligataire de la société V-Motech, spécialiste dans le test des nouvelles motorisations et partenaire clef dans la transition énergétique. A l’heure où les contraintes se font très fortes sur les motorisations diesel, V-Motech est un acteur qui accompagne les constructeurs et équipementiers dans la mise au point de motorisations plus efficaces. Ce financement doit permettre à l’entreprise de poursuivre son développement via des investissements en matériel, des recrutements et l’accélération de son extension à l’international. Il fait suite à un premier apport en fonds propres réalisé en 2015 par Newfund.

Basée à Paris et avec deux succursales en Chine et en Allemagne, V-Motech est experte dans la mécanique, l’électronique et les systèmes embarqués. Elle propose des solutions de mesure et d’analyse uniques pour les essais moteurs et groupes motopropulseurs des constructeurs et équipementiers automobiles. Les moyens d’essais proposés par V-Motech sont en rupture avec les outils traditionnels. Ils permettent un gain de temps et de qualité et donc une optimisation des coûts et avec une flexibilité inégalée.

Les produits V-Motech permettent aux systèmes moteurs (thermiques et électriques) de franchir une nouvelle étape en termes de performance et de respect des normes environnementales.

L’entreprise a notamment développé un banc d’essai mobile, le V-Road , qui permet à ses clients de mener leurs campagnes d’essai de manière souple, dans des conditions climatiques et atmosphériques choisies, difficilement reproductibles dans les centres traditionnels. Forte de son succès, la société dispose à ce jour d’une flotte de 9 V-Road répartis en Europe et en Asie et plus de 10 000h d’essais sur 2017.

Un second produit, le RDEasy permet de tester les émissions polluantes des moteurs en conditions réelles de conduite. En 2017, ce sont plus 95 000 km qui ont été parcourus par les experts de V-Motech lors d’essais sur route.

La dernière innovation de l’entreprise est le Powertrain ETS qui permet d’effectuer des compagnes d’essais en amont de la phase de prototype véhicule. Adaptable à toute taille de moteur, le Powertrain ETS est conçu pour les essais et analyse avec moteurs thermiques tandis que le ePowertrain ETS facilite les essais sur moteurs électriques et hybrides.

Depuis sa création en 2012, l’entreprise a connu une très forte croissance en doublant son chiffre d’affaires entre 2016 et 2017. V-Motech a réussi à obtenir la confiance d’acteurs de premier plan. Elle a construit une véritable image de marque et a amorcé son développement à l’international, notamment en Asie. Aujourd’hui la start-up française emploie plus de 100 personnes.