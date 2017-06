Grâce à cette reprise, Efficy acquiert les connaissances et l’important réseau tricolore de Vente Partner, actif depuis 1989. De son côté, Vente Partner poursuit son activité en France et bénéficie d’un accès aux solutions cloud d’Efficy. Un rachat gagnant-gagnant.

« Nous ne pouvions pas rêver meilleur partenaire. Nous sommes très proches en termes de taille et de compatibilité technique, mais aussi de culture et de vision », estime Cédric Pierrard, CEO d’Efficy. « Vente Partner est une solution historique et importante sur le marché du CRM en France. Leurs produits sont très flexibles et simples à utiliser. En outre, Vente Partner dispose d’un bon portefeuille de clients sur le marché français. Il s’agit enfin d’un pionnier du secteur qui peut se targuer de plus de 25 ans d’expérience », ajoute Cédric Pierrard.

Se renforcer sur le cloud

Pour Vente Partner, cette acquisition marque une nouvelle étape importante. « Grâce à Efficy, nous pourrons profiter au mieux de la croissance européenne dans notre segment de marché », explique Philippe Duquaire, CEO de Desico, éditeur de la solution Vente Partner. « Cela nous permettra aussi de commercialiser plus rapidement la version cloud de nos produits, importante pour offrir une solution CRM complète à nos clients. » Efficy partagera en effet son savoir-faire à Vente Partner, qui passera au cloud avant l’automne.

« Nous avons l’intention de conserver nos solutions, mais de les rendre plus aisément accessibles grâce au cloud », souligne Philippe Duquaire. « Par le passé, Vente Partner a fait le choix stratégique de ne pas développer son produit en ligne, si bien que nous devons aujourd’hui rattraper ce retard en nous orientant vers le cloud. Notre reprise par Efficy nous aide à accélérer ce mouvement. »

La solution de Vente Partner en France reste maintenue, les clients souhaitant migrer vers des solutions web se verront proposer Efficy CRM. Le management de Vente Partner reste actif dans l’entreprise suite à la reprise. Dans un premier temps, l’équipe actuelle de 10 personnes continue à travailler de manière autonome puis fin 2017, les deux entreprises seront intégrées. Efficy France emploiera à ce moment 22 collaborateurs.

Franchir la barre des 2.000 clients

Avec la reprise de Vente Partner, Efficy voit son portefeuille de clients européens augmenter de 20 % et franchir la barre des 2000 clients. L’entreprise a pour objectif de réaliser un chiffre d’affaires total de 13 millions d’euros en 2017. « Nous restons à l’affût d’acquisitions d’entreprises qui partagent notre vision afin de donner forme à notre stratégie européenne. Pour ce faire, nous pouvons créer des portefeuilles de produits locaux spécifiques, afin d’offrir une plus grande plus-value à nos clients. »

Il s’agit de la quatrième acquisition en France, la plus importante à ce jour. Cédric Pierrard n’exclut pas d’autres acquisitions dans un avenir proche. « Nous voulons poursuivre notre croissance. En France et aux Pays-Bas pour commencer, mais nous souhaitons élargir notre horizon par la suite. »