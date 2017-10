L’objectif d’Educapital : investir dans des entreprises innovantes à très fort potentiel qui ont pour ambition de réinventer l’Education, de l’école à la formation professionnelle et continue, et de répondre ainsi aux enjeux économiques et sociétaux du XXIème siècle.

Selon Marie-Christine Levet, fondatrice d’Educapital : « Jamais le besoin de changement n’a été aussi fort à l’Ecole : 65% des élèves feront demain un métier qui n’existe pas encore. Apprendre à apprendre, se former tout au long de sa vie pour favoriser son employabilité, autant de défis de notre société profondément transformée par le digital : l’Education au numérique et par le numérique est une réponse à ce bouleversement. ».

Le premier fonds pour soutenir la filière EdTech

Le secteur de l’Education est l’un des derniers à ne pas avoir vécu sa révolution digitale : seul 3% du marché est digitalisé.

A l’instar d’autres secteurs, l‘innovation viendra de jeunes entreprises qui disruptent le marché. L’objectif d’Educapital est d’accompagner la transformation digitale du secteur et de financer les leaders européens de demain.Educapital interviendra :

Sur tous les segments du marché : du monde éducatif (enseignement primaire, secondaire et supérieur, parascolaire et vie étudiante) au monde professionnel (formation continue et professionnelle, gestion du capital humain …),

Sur tous les modèles économiques : contenus, plateformes, outils et technologies, logiciels, hardware et écoles,

De l’amorçage au capital croissance.

Le fonds financera une quinzaine d’entreprises du secteur en France, en Europe et en Israël, pour en faire des champions internationaux.

Un marché à fort potentiel

Le marché mondial de l’EdTech est estimé à 180 Md$ en 2017 et devrait atteindre 250 Md$ en 2020.

7 Mds € ont été investis dans l’EdTech depuis 2015, dont 90% aux USA et en Chine. L’Europe, 2ème marché mondial pour les dépenses d’Education, ne représente que 8% des investissements dans l’E-Education.

3 000 entreprises innovantes ont été identifiées en Europe dans la E-Education, dont 300 en France.

Des investisseurs prestigieux

Le fonds a réuni Bpifrance, les industriels clefs du secteur : Hachette Livre - seul investisseur professionnel de l’édition scolaire - Econocom, Bayard, et IdKids, ainsi que des actionnaires privés et des family offices au premier rang desquels « Education for the Many », structure d’investissement dans l’Education de la famille Leclercq, actionnaire de référence de Décathlon.

L’intervention du Programme d’Investissements d’Avenir, géré par Bpifrance, vise à renforcer les moyens de développement des start-up françaises de l’edTech, afin de faire émerger des leaders dans l’innovation numérique pour l’éducation. Cette dynamique pourra bénéficier à l’ensemble du système éducatif, en proposant des outils adaptés à la mise en œuvre des méthodes pédagogiques les plus performantes.

Selon Arnaud Nourry, Président-Directeur général du groupe Hachette Livre : « Cet investissement rapproche Hachette Livre et le monde des « pure-players » numériques qui jouent un rôle moteur pour l’innovation, et renforce ainsi la capacité du groupe à explorer les possibilités que le numérique ouvre dans l’enseignement et l’apprentissage scolaire et parascolaire. Ceci montre notre ambition de consolider notre place de leader des services et contenus pédagogiques et d’être aux avant-postes de l’innovation. »

« Le monde va vivre des bouleversements technologiques majeurs dans les prochaines décennies. L’Education du plus grand nombre sera l’enjeu numéro un du mieux vivre ensemble. Notre famille d’investisseurs responsables a donc décidé voici quelques mois d’accompagner des entrepreneurs passionnés par l’Education. Nous avons choisi de participer à l’aventure Educapital afin de permettre à Litzie et Marie-Christine d’accélérer les meilleures EdTech européennes. » explique Julien Leclercq, Président de la structure familiale Leclercq.

Le premier fonds créé et dirigé par deux femmes

Educapital est né à l’initiative de Marie-Christine Levet, personnalité bien connue du monde de l’Internet, rejointe par Litzie Maarek, professionnelle expérimentée du capital investissement.