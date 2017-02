Pour renforcer ses expertises, le Comité éthique d’Ecofi Investissements qui s’est tenu le 31 janvier dernier a accueilli trois nouveaux membres à titre personnel : Pascal Canfin, Isabelle Gougenheim et Sandrine Blanc.

Pascal Canfin a été élu président du Comité éthique pour une durée de 3 ans, à l’unanimité.

« Je suis très honoré de prendre la présidence de ce Comité éthique. Accompagner Ecofi Investissements sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, et notamment sur les questions climatiques, s’avère être une mission passionnante, me donnant ainsi l’opportunité de faire avancer mes engagements et mes convictions personnelles, en cohérence avec les valeurs d’Ecofi. » a déclaré Pascal Canfin.

« Nous tenons à remercier chaleureusement Patrick Boulte et Frédéric Pascal qui a présidé ce Comité pendant de nombreuses années. Ils ont permis des avancées majeures sur notre méthodologie, notamment dans le domaine social, et dans nos actions de dialogue et d’interpellation des dirigeants d’entreprises cotées sur les questions que pose l’ISR. Nous avons le grand plaisir d’accueillir Isabelle Gougenheim, Sandrine Blanc et Pascal Canfin qui nous apporteront leurs compétences et leur regard neuf sur leurs domaines d’expertises respectifs, notamment l’écologie et la lutte contre le réchauffement climatique, la parité hommes-femmes et la diversité ou encore l’éthique des affaires, qui sont au cœur de notre gestion. » a déclaré Christophe Couturier, Directeur général d’Ecofi Investissements.

« La nomination de Pascal Canfin en tant que Président de ce Comité est pour nous une chance, et nous tenons à le remercier chaleureusement pour son engagement, à l’heure où l’investissement socialement responsable prend son envol, et avec l’avènement de l’Article 173 sur la loi pour la transition énergétique qui questionne plus spécifiquement les sociétés de gestion et les investisseurs institutionnels sur le climat. » a déclaré Pierre Valentin, Président du directoire d’Ecofi Investissements.

Le Comité éthique d’Ecofi Investissements en quelques mots

Le Comité a pour mission d’émettre des avis et des recommandations sur les questions éthiques dont il est saisi ou se saisit, et notamment le processus de gestion dite « ISR », les principes de vote et la Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) au sein de la société.

Plus largement, le Comité exerce une action de réflexion et de conseil sur les thèmes prospectifs discutés au sein de la communauté ISR. Une ou plusieurs problématiques lui sont présentées par le département de la Gestion Ethique et Solidaire d’Ecofi Investissements ou par un expert invité.

Le Comité est composé au plus de 12 membres, tous bénévoles et à titre personnel. Ses avis et recommandations sont adoptés à la majorité des membres présents.