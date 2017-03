Innovation

Epargne Ethique Flexible, un fonds ISR Engagé

Epargne Ethique Flexible est le dernier né d’une gamme qui couvre désormais les quatre grandes classes d’actifs avec une gestion intégrant le processus de sélection ISR Engagé d’Ecofi Investissements, qui identifie les émetteurs les plus vertueux dans leur comportement Environnemental, Social et de Gouvernance (ESG) et exclut les plus controversés, en impactant de manière significative la structure du portefeuille.

Après la création en 2000 d’Epargne Ethique Actions, un des premiers fonds ISR du marché, Ecofi Investissements a créé en 2011 Epargne Ethique Obligations et Epargne Ethique Monétaire.

Aujourd’hui, Epargne Ethique Flexible complète l’offre en proposant une solution d’allocation dynamique en fonction de l’évolution des anticipations de marché (le fonds peut varier de 0 à 100% en actions et de 0 à 100% en obligations).

L’objectif de cette gamme Epargne Ethique est de proposer aux clients qui souhaitent investir pour un monde responsable 4 solutions de placement engagées et performantes qui correspondent à leurs convictions et à leur profil