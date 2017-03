EUREXO acquiert le Cabinet Langeoire, expert après sinistres en assurances et renforce son positionnement sur la région Normandie

EUREXO a conclu, fin 2016, le rachat du cabinet d’expertise Langeoire. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement du Groupe et vient compléter son implantation dans sa région Grand Nord.

Fort de 20 années d’existence, le cabinet Langeoire est spécialisé dans le secteur de l’expertise en dommages aux biens auprès des courtiers, mutuelles et assurances. Composé d’une équipe de 14 collaborateurs sur 2 bureaux situés à Rouen et Beauvais, le cabinet Langeoire affiche un chiffre d’affaires de 1.2 millions d’euros.

Eurexo s’impose ainsi comme l’un des acteurs les plus importants sur le secteur de l’expertise dommage aux biens dans cette région et bénéficie notamment de la notoriété de ce cabinet en expertise sécheresse, incendie, forts enjeux et Protection Juridique.