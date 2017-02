Collecte/décollecte mensuel sur le marché des Exchange Traded Products (ETP) [1] en Europe

Selon la Revue mensuelle du marché des ETF en Europe de DB X-trackers, les encours des ETP européens ont augmenté de 10 milliards d’euros par rapport à fin décembre pour terminer le mois à 551 milliards d’euros...

Les ETP domiciliés en Europe ont enregistré plus de 11,2 milliards d’euros de collecte. Les ETF actions ont le plus collecté avec + 7,2 milliards d’euros de flux, suivis par les ETF obligataires (+ 2,9 milliards d’euros) et matières premières (+ 1,2 milliards d’euros).