L’appétit des investisseurs pour les“exchange traded products“ (ETP) sur les matières premières et le secteur robotique ont dominé les flux enregistrés en 2016 par ETF Securities, un des fournisseurs indépendants leaders d’ETP.

Les actifs sous gestion ont progressé de 5,863 milliards de dollars au total, la meilleure performance depuis 2009. Les flux nets sur les matières premières se montaient à 4,2 milliards à la fin de l’année, les actifs sous gestion « matières premières » atteignant ainsi 17,56 milliards de dollars. L’or a connu une année très solide avec des flux de 3,444 milliards de dollars, suivant trois années de flux négatifs. Les métaux précieux ont aussi enregistré leur première année positive depuis 2013 (339 millions de dollars de flux). Les “soft commodities”, de leur côté, ont connu des flux de 657 millions de dollars en 2016. Les ETC “énergie” ont souffert de flux nets négatifs à hauteur de $240 millions de dollars au cours de l’année.

Malgré un marché plus faible du côté des ETF actions, ETF Securities a vu des flux nets positifs de 246 millions de dollars, principalement dominés par un appétit pour les produits offrant une exposition aux actions du secteur robotique (135 millions de dollars 1) ou du secteur de la cybersécurité (48 millions de dollars).

Sur l’obligataire, ETF Securities a enregistré des flux de 243 millions de dollars, principalement dominés par l’appétit pour les produits exposés aux marchés émergents (232 millions de dollars).

Les flux sur les ETC devises se sont montés à 120 millions de dollars.

Canvas, la plateforme ETF UCITS d’ETF Securities, a enregistré des flux de 677 millions de dollars.

Mark Weeks, directeur général d’ETF Securities a déclaré : “Notre ambition est de diversifier le groupe ETF Securities en matière de classes d’actifs, de zones géographiques et de secteurs d’investissement. Je suis donc ravi de constater que, tout en continuant à faire croître fortement nos encours sur les matières premières, la pierre angulaire historique de la société, nous avons également su délivrer de la croissance dans nos activités actions, obligations et devises.

“La restructuration de notre équipe commerciale, il y a plus de 18 mois, porte aussi ses fruits, avec 800 millions de dollars de flux en provenance de gestionnaires de patrimoine, une cible clé pour nous. Dans les prochaines années, nous entendons profiter de l’environnement réglementaire et des tendances du secteur, favorables aux ETF et investissements alternatifs et smart beta à faible coût.”

Pour ETF Securities, l’année 2016 a été marquée par la plus importante création nette de parts de son histoire sur un jour (300 millions de dollars) et sur une semaine (750 millions de dollars) mais également par la plus importante transaction sur devises jamais enregistrée (160 millions de dollars), venant d’un investisseur qui cherchait à couvrir son exposition en livres sterling juste avant le référendum du Brexit.