Proposant des solutions étendues de calculs numériques Scilab offre un puissant environnement de développement pour l’ingénierie et les applications scientifiques.

Vincent Chaillou, Directeur Général Délégué d’ESI Group, déclare : « Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la poursuite des investissements technologiques déjà réalisés par ESI Group. Elle est en ligne avec notre objectif qui vise à étendre notre base d’utilisateurs scientifiques à tous les acteurs impliqués dans la conception et la création de produits industriels dès la première étape de la modélisation analytique. Cette extension ouvre la voie vers les simulations numériques 3D-4D plus élaborées du Prototypage Virtuel et ultérieurement vers les solutions globales et transformatrices de « l’Ingénierie Virtuelle Immersive » de l’Industry 4.0 et de l’Outcome Economy. »

Raphaël Auphan, Directeur Général de Scilab Enterprises déclare : « Nous sommes enthousiastes à l’idée de rejoindre ESI, un leader mondial de la simulation numérique et du Prototypage Virtuel, pour porter Scilab auprès d’un ensemble plus large d’acteurs industriels, académiques et de la recherche. Notre vision commune permettra d’apporter à la communauté des ingénieurs et autres scientifiques, des solutions analytiques de dernière génération pour répondre aux enjeux actuels et futurs de la simulation numérique. »

Une communauté mondiale comptant plus d’un million d’utilisateurs en ingénierie

Scilab Enterprises a été fondée en 2010 et est issue du Consortium Scilab, lui-même créé en 2003, à l’initiative de l’Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) pour développer le logiciel Scilab (SCIentific LABoratory).

Scilab est un produit open source de calcul numérique analytique multiplateformes et un langage de programmation scientifique au mieux de l’état de l’art. Introduit en 1980, Scilab rassemble aujourd’hui une communauté active de plus d’un million d’utilisateurs en ingénierie, ainsi que de nombreux partenaires de développement dans divers secteurs industriels ou éducatifs. Avec sa large gamme de fonctions mathématiques, d’interfaces graphiques, de graphes et d’algorithmes, Scilab permet aux utilisateurs de construire leurs propres applications pour l’analyse numérique, la modélisation des systèmes, l’analyse des données, l’optimisation, le traitement du signal et de l’image, les systèmes de contrôle embarqués et les tests et mesures.

En plus d’être l’éditeur de Scilab, et le réalisateur de Services de conseil et d’expertise, Scilab Enterprises propose également la plateforme ‘Scilab Cloud’ pour le déploiement d’applications scientifiques et d’ingénierie en mode ‘Software as a Service’ (SaaS) permettant aux entreprises et aux scientifiques de publier et de gérer le déploiement web de leurs propres applications basées sur Scilab.

Une plateforme collaborative et interconnectable, disponible en mode PaaS

Grâce à ses capacités d’interconnexion avec des progiciels, des technologies et des applications tierces, Scilab peut aussi jouer le rôle de plateforme unique. En effet Scilab Enterprises propose désormais une plateforme scientifique et technologique en tant que Service (‘Platform as a Service’ PaaS) pour permettre à un nombre considérable d’entreprises publiques et privées et d’ingénieurs ou scientifiques de commercialiser des applications écrites dans différents langages de programmation en facilitant leur distribution, leur sauvegarde, leur utilisation et donc leur monétisation. Enfin, le logiciel étant basé sur un code source ouvert, les nombreuses fonctions de calcul de Scilab sont accessibles par un nombre illimité d’utilisateurs.

Vecteur de démocratisation des solutions d’Ingénierie Virtuelle Immersive d’ESI Group

L’acquisition de Scilab Enterprises contribuera à l’élargissement du positionnement d’ESI Group aux phases amont de la conception et de l’analyse des produits industriels. Initié dans ESI suite à l’acquisition d’ITI, et de son logiciel de modélisation des systèmes SimulationX (modèles de dimensions ‘0D-1D’), l’élargissement de ce positionnement s’inscrit dans la stratégie de transformation de rupture menée par le Groupe visant à apporter très tôt la puissance de la modélisation informatique à tous les intervenants du processus de développement des produits industriels. Les ingénieurs travaillant dans le cadre d’une approche traditionnelle de type PLM (Product Lifecylce Management) utilisent déjà des modèles mathématiques analytiques, construits à l’aide de Scilab, pour explorer rapidement les options de conception avec des modèles simplifiés (de dimension ‘0D’) avant d’entreprendre la conception détaillée avec des modèles plus raffinés (de dimensions ‘0D-1D’ à ‘3D-4D’), en vue de la certification puis de la mise en production de leurs produits.

Dans l’approche de rupture poursuivie par ESI pour transformer le ‘Product Lifecycle Management’ (PLM) traditionnel, l’étape suivante du Prototypage Virtuel est de poursuivre la vie du produit audelà des phases de développement et de certification, afin de couvrir sa vie réelle en fonctionnement opérationnel réel ou prévisionnel. Dans cette nouvelle approche méthodologique, intitulée « Product Performance Lifecycle » (PPL), le Prototype Virtuel ‘tel que fabriqué’ (‘as built’) est transformé en ‘Jumeau Virtuel Hybride’ (‘Hybrid Virtual Twin’) continument mis à jour par les données de capteurs ubiquistes pendant le fonctionnement réel ou hypothétique prévisionnel. Ici, les modèles mathématiques du produit - ainsi que ses capteurs réels ou virtuels et les systèmes de contrôle - sont essentiels pour fournir un prototypage prédictif fiable (‘data-driven’).

Dans cette vision transformative du développement de bout en bout (‘end to end’) de produits innovants reliés à leur fonctionnement opérationnel, l’acquisition de Scilab Enterprises permet maintenant à ESI de répondre également aux premiers besoins techniques, à partir de modèles simples mais physiquement réalistes, avant d’évoluer vers les produits virtuels détaillés « tels que fabriqués » et « en fonctionnement » représentatifs des produits réels actuels construits par les clients, ou des produits assistés et autonomes de demain actuellement en développement.

Après son acquisition réussie d’OpenCFD, société spécialisée en développements et services basés sur OpenFOAM® , également un logiciel open source pour la simulation numérique généralisée en mécanique des fluides, cette opération confirme l’engagement du Groupe pour le modèle économique open source et les changements transformationnels en faveur de la démocratisation des solutions d’ingénierie virtuelle. Cette approche permet de donner aux utilisateurs, avec des modalités flexibles et des coûts très abordables, une plus grande latitude en termes de personnalisation des applications et d’adaptabilité à leurs besoins. L´intégration de Scilab à l’écosystème mondial d’ESI devrait constituer, de ce fait, un levier majeur pour faciliter et accélérer la transformation numérique du développement de produits industriels innovants, connectés et intelligents.

Multiples synergies technologiques et commerciales

Scilab Enterprises et ESI Group bénéficieront naturellement des synergies tant en termes technologiques que commerciales. L’offre ESI Cloud actuelle sera grandement soutenue par cette acquisition et par la réputation de Scilab auprès d’une très grande communauté mondiale d’utilisateurs dans diverses industries et cercles académiques et de recherche. Elle représente également un atout majeur qui aidera à accroître la visibilité mondiale d’ESI et au final à créer de précieuses opportunités commerciales. En outre, la forte présence internationale de Scilab dans le domaine de l’éducation va immédiatement élargir la visibilité d’ESI dans ce secteur essentiel.

Aspect économique de l’opération

L’opération est financée principalement par transfert de titres ESI Group en auto-détention aux actionnaires de Scilab Enterprises. La plateforme de développement et les effectifs de la société seront rapidement intégrés opérationnellement.