ENGIE, leader de l’éolien et du solaire en France avec une capacité installée totale d’environ 2,6 GW exploités à fin 2017, et Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, viennent de signer un nouvel accord pour que leur filiale commune « FEIH » (Futures Energies Investissements Holding) acquière près de 500 MW de parcs éoliens et solaires photovoltaïques d’ici fin 2018. Ces parcs de production d’électricité renouvelable ont été développés et construits par ENGIE.

Créée en 2013 avec une première acquisition de 440 MW de parcs éoliens, la société FEIH, détenue à 50 % par ENGIE et 50 % par Crédit Agricole Assurances, détiendra plus d’1,3 GW de parcs éoliens et solaires d’ici fin 2018 et aura donc triplé la taille de son portefeuille en 5 ans.

ENGIE renforce ainsi un partenariat stratégique qui lui ouvre de nouvelles perspectives de développement dans le domaine de la transition énergétique, tout en limitant les capitaux investis et l’endettement net.

« Cette nouvelle opération confirme la solidité et la pérennité de notre collaboration avec Crédit Agricole Assurances. L’ambition d’ENGIE est d’atteindre, d’ici 2021, 3 GW de capacité installée en éolien et 2,2 GW en solaire photovoltaïque. Ce partenariat sera un outil précieux pour y parvenir. », déclare Gwenaëlle Huet, Directrice générale d’ENGIE France Renouvelables.

Premier assureur en France, Crédit Agricole Assurances poursuit sa stratégie d’investisseur institutionnel sur le marché des énergies renouvelables. « Grâce à cette nouvelle opération d’envergure aux côtés de notre partenaire ENGIE, Crédit Agricole Assurances renforce encore sa présence dans le domaine des infrastructures en lien avec la transition énergétique, secteur dans lequel notre groupe joue un rôle d’investisseur clé en France. », déclare Jean-Jacques Duchamp, Directeur général adjoint de Crédit Agricole Assurances.

La gestion des participations de Crédit Agricole Assurances dans la société FEIH est déléguée à Omnes Capital, leader français du capital investissement dédié à la transition énergétique. Serge Savasta, Associé gérant d’Omnes Capital, commente : « Nous sommes fiers d’accompagner Crédit Agricole Assurances dans cette nouvelle étape au service de la transition énergétique de notre pays. »