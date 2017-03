Pour accompagner son plan de développement ambitieux dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, ENGIE a procédé aujourd’hui à l’émission de sa deuxième « obligation verte » (Green Bond) d’un montant total d’1,5 milliard d’euros. Le Groupe confirme ainsi son engagement et sa détermination à jouer un rôle de premier plan dans le développement de la finance verte.

Une opération de rachat portant sur un montant de 700 millions d’euros a été lancée simultanément sur 7 souches obligataires et sera conclue le 23 mars 2017. Ces deux opérations permettront au Groupe de réduire le coût moyen de sa dette tout en allongeant sa durée.

L’obligation comporte deux tranches : une tranche de 700 millions d’euros à 7 ans portant un coupon de 0,875 %, et une tranche de 800 millions d’euros à 11 ans portant un coupon de 1,5 %. Le coupon moyen est de 1,20 % pour une maturité moyenne de 9,1 ans.

Cet emprunt obligataire contribuera au financement du développement du Groupe dans des projets d’énergies renouvelables tels que les champs éoliens ou photovoltaïques, et les centrales hydroélectriques, mais également dans des projets d’efficacité énergétique et de préservation des ressources naturelles.

Pour être éligibles, les projets financés devront remplir un certain nombre de critères environnementaux et sociaux dans huit domaines : la lutte contre le changement climatique et la préservation des ressources, le management environnemental, la biodiversité, le dialogue avec les parties prenantes, l’éthique des affaires, les droits humains, les achats responsables et la santé-sécurité. Les critères ont été établis par ENGIE, revus par l’agence de notation Vigeo Eiris et sont publiés sur le site internet.