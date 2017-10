Innovation

EGAMO, spécialiste de la gestion sous mandat et de la gestion de fonds pour le compte des Mutuelles et des institutionnels, annonce le lancement de son fonds d’obligations convertibles EGAMO Convertibles Euro (ECE). Le lancement d’ECE résulte de la volonté d’EGAMO d’accompagner l’évolution des besoins d’investissement de ses clients, tant d’un point de vue financier que réglementaire.

Les obligations convertibles en Europe : une classe d’actif attractive en allocation structurelle pour les institutionnels

Les caractéristiques spécifiques du marché des obligations convertibles en Europe, en termes de taille (au deuxième rang mondial après les Etats Unis, avec un marché primaire actif), de sensibilité modérée aux taux d’intérêt et de grande diversité des investissements possibles sont autant d’atouts en faveur d’une allocation structurelle à la classe d’actif par l’institutionnel.

Les obligations convertibles sont assorties d’un bon couple rendement/risque et bénéficient d’un traitement réglementaire favorable sous Solvabilité 2. En plus de l’exposition à la hausse des actions sous-jacentes via leurs composantes optionnelles, les obligations convertibles sont assorties d’un coupon permettant à l’investisseur de percevoir une rémunération régulière.

Les obligations convertibles permettent de participer à la hausse du marché action et d’amortir les baisses grâce à l’effet convexité, avec un statut d’instrument obligataire.

Le traitement réglementaire sous Solvabilité 2 permet d’avoir une exposition aux actions avec un coût en SCR moindre par rapport à celles-ci, du fait de la prise en compte de l’effet convexité.

La grande part d’émissions non notées dans l’univers européen est également intéressante en termes de coût SCR.

EGAMO Convertibles Euro, une réponse OPCVM aux besoins des institutionnels, qui s’inscrit dans le process de gestion global d’EGAMO pratiqué depuis 2008

Compte tenu de la complexité des obligations convertibles, EGAMO, en qualité d’Asset Manager a toute la légitimité pour procéder à l’analyse des émissions, à la construction et au suivi du portefeuille, aux ajustements tactiques nécessaires en fonction du cycle de marché. La gestion d’ECE s’inscrit naturellement dans le process de gestion fondamental top down d’EGAMO. Celui-ci allie l’analyse des grandes données macroéconomiques et celles des émetteurs, tant dans leur dimension financière qu’extra financière, dans le cadre de comités ad hoc. Comme toujours, EGAMO ne cède pas à des effets de mode mais fonde son expertise de gestion sur des éléments structurels tangibles permettant de proposer des produits toujours plus en adéquation avec les besoins des clients.

« Le lancement de ce nouveau fonds investi en titres vifs illustre notre volonté de renforcer notre offre de solutions d’investissement et répond à une véritable attente de nos clients qui souhaitent diversifier leur portefeuille », déclare Marc Serafini, Directeur commercial d’EGAMO.

EGAMO Convertibles Euro (ECE) - est géré par Said Djaba et Damien Orliac qui bénéficient d’une expérience en gestion de portefeuille respectivement de 23 ans et 8 ans.

Principales caractéristiques du fonds :