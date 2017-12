Cette levée de fonds permet à EDULIS l’acquisition de compétences et de ressources afin de poursuivre son développement, notamment par le lancement très prochainement d’une plateforme de financement participatif par action et obligation, destinée aux PME de croissance. Plusieurs projets d’entrepreneurs sont déjà à l’étude et des partenariats en région sont également envisagés.

Cette offre sera annoncée au cours du premier trimestre 2018. Une seconde levée de fonds est ensuite prévue pour financer le recrutement d’une équipe d’analystes et de chargés d’affaires seniors, afin de soutenir l’ambition d’EDULIS auprès de sociétés de croissance dans les 3 prochaines années.

Entrepreneurs issus des métiers de la banque, du capital investissement, de la FinTech et du conseil stratégique et organisationnel, les associés d’EDULIS mettent leur savoir-faire au service des PME dont les ambitions de croissance nécessitent des financements que le monde de la finance actuel peine à satisfaire.

« L’accumulation de la dette bancaire est aujourd’hui le principal verrou du développement des PME. EDULIS veut leur faciliter l’accès à de nouvelles sources de financement en fonds propres : actions minoritaires préservant le contrôle ou financement obligataire, aujourd’hui réservé aux ETI. Notre offre nous permettra d’accompagner des entrepreneurs confirmés, avec des projets de croissance organique ou d’acquisition, ainsi que de jeunes entreprises en pleine phase de commercialisation », explique Jean-Rémy CAUQUIL, Président fondateur d’EDULIS.

Création d’un Comité Consultatif Stratégique : l’expérience et les conseils avisés de grands décideurs

Le Comité Stratégique EDULIS réunit des personnalités du monde des affaires et de la finance, aux expériences et profils variés : entreprise, management, finance et stratégie, entrepreneuriat, international. Le Comité ?? Stratégique apporte son conseil dans la conception de la stratégie de croissance et dans l’amélioration continue du business model d’EDULIS.

Passionnés par les enjeux de financement et d’innovation au service des entreprises, ses Membres apportent leur connaissance approfondie de l’économie et des affaires dans la compétition internationale :

Marc BOUDIER, Président AMB SENIOR ADVISORS et AFIEG,

Liqun HOCQUARD-XU, haute finance franco-chinoise, précédemment Rothschild & Cie Gestion Privée, Rothschild HIS, BNP Paribas

Philippe ALTER, Président d’Investeam, créateur des fonds obligataires MICADO.

Yves MAILLOT, Directeur Actions Europe de Natixis Asset Management

Claire CHAVES d’OLIVEIRA, partenaire d’A2 Consulting