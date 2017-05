Cette opération valorise EDF Polska à environ 6,1 milliards de zlotys pour 100 % du périmètre, soit près de 1,4 milliard d’euros(3), représentant 4,9 milliards de zlotys (environ 1,1 milliard d’euros3), déduction faite des intérêts minoritaires. Elle fait suite aux négociations engagées en janvier 2017 avec un consortium de sociétés polonaises.

Cette opération s’inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie CAP 2030. Elle marque une nouvelle étape significative dans le plan de cession d’actifs d’au moins 10 milliards d’euros engagé par le Groupe sur la période 2015-2020 et aura pour effet de réduire l’empreinte carbone du groupe EDF d’environ 23 %.

L’ensemble des approbations et autorisations réglementaires requises, notamment l’approbation par les autorités de la concurrence polonaises, l’agrément du gouvernement polonais et la renonciation au droit de préemption de l’agence chargée des propriétés agricoles, devra être obtenu pour poursuivre et finaliser la cession. Sa réalisation pourrait intervenir au cours du second semestre 2017.

Le groupe EDF est présent en Pologne, via ses filiales EDF Energies Nouvelles et DK Energy Polska, et entend rester un partenaire du gouvernement polonais dans le cadre de l’évolution du mix énergétique du pays, et notamment de son programme nucléaire.