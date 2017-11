Dynatrace, leader de la gestion de la performance digitale, annonce l’acquisition de Qumram, société privée offrant une technologie avancée de « session replay » pour les applications mobiles et Web.

La technologie de Qumram permettra à Dynatrace d’étendre encore ses capacités liées à l’expérience digitale, en offrant la possibilité de rejouer visuellement une session utilisateur au sein de la plateforme Dynatrace. La solution de Qumram sera repensée et intégrera une offre étendue de gestion de l’expérience digitale, annoncée en début d’année prochaine.

« Avec un monitoring unifié de l’utilisateur réel et synthétique pour les applications mobiles, Web et IoT, notre offre d’optimisation de la performance digitale est la plus avancée du marché », explique John Van Siclen, CEO de Dynatrace. « En l’associant à la technologie et à l’équipe d’ingénierie de Qumram, nous allons encore étendre notre leadership dans le domaine de l’expérience digitale, grâce à des analyses comportementales pointues qui combineront le replay de sessions utilisateur avec nos capacités uniques d’analyse par l’intelligence artificielle ».

Avec cette acquisition, Dynatrace prévoit de doubler l’équipe d’ingénierie de Qumram à Barcelone au cours de l’année à venir, soulignant les synergies des deux entreprises, tournées vers l’innovation et la promotion d’une forte culture d’équipe de développement.

« Au même titre que Dynatrace, Qumram investit massivement en R&D », déclare Bernd Greifeneder, fondateur et CTO de Dynatrace. « Une culture de l’ingénierie partagée qui nous rapproche naturellement, tant au niveau des méthodes de travail que de la promotion constante de l’innovation ».

« Dynatrace est unique » poursuit Patrick Barnert, CEO de Qumram.« En plus de monitorer des environnements digitaux ultra-complexes, elle est capable de suivre chaque transaction utilisateur. Et l’analyse offerte grâce à l’intelligence artificielle est incroyable ! Elle représente une véritable opportunité pour notre solution de capture, d’analyse et de replay à la demande des sessions de chaque utilisateur. Nous sommes impatients de voir notre technologie bénéficier de la portée mondiale de Dynatrace et de son portefeuille clients ».

Dynatrace dévoilera les perspectives et la roadmap de son offre étendue de gestion de l’expérience digitale à l’occasion de Perform, sa conférence utilisateurs mondiale, qui se tiendra à Las Vegas du 29 au 31 janvier 2018.