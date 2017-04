L’article intitulé « DIMA CORP S.A acquiert Juvéderm », publié le 2 mars 2017 indique de façon erronée que la société Dima Corp aurait acquis la licence pour les produits cosmétiques sur la marque « Juvéderm » d’Allergan relative à la gamme de produits de comblement des rides de cette dernière.

Allergan n’a aucune relation, quelle qu’elle soit, avec la société Dima Corp ni avec ses produits « Juvederm ». La société Dima Corp n’a jamais été désignée par Allergan comme son distributeur pour l’un quelconque de ses produits ni comme son licencié sur sa marque JUVÉDERM®. La société Dima Corp n’a d’ailleurs jamais reçu d’Allergan l’autorisation d’usage de sa marque JUVÉDERM®.

Allergan est propriétaire (et non licencié comme il est indiqué à tort) de la marque JUVÉDERM® depuis plus de 10 ans pour une gamme de produits de comblement des rides à l’acide hyaluronique. Les produits injectables JUVÉDERM® d’Allergan sont approuvés et commercialisés dans plus de 100 pays dans le monde. Ils sont issus d’importantes recherches scientifiques.